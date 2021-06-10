Шарий утверждает, что Портнов хочет украсть у него партию

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Одиозный блогер Анатолий Шарий заявил, что гонения на его политическую силу организованы Татаровым по просьбе Портнова, который якобы хочет убрать с дороги Шария с тем, чтобы возглавить его партию.

Как передают Экономические новости, соответствующий видеоролик Шарий опубликовал на своем канале в YouTube.

Анатолий Шарий, который подозревается украинскими правохранительными органами в государственной измене, сделал заявление у себя на канале YouTube и обвинил бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова в преследовании его политической силы.

Как заявляет Шарий, недавние обыски офиса его партии, а также типографии, где были напечатаны листовки, на которых изображены измененные границы Украины, свидетельствует о преднамеренной дискредитации со стороны судьи Печерского районного суда города Киева Виты Бортницкой, которая и подписала постановление о проведении обыска.

Как утверждает Шарий судья якобы взаимодействует с нынешним заместителем главы Офиса президента Украины, экс-замначальника Главного следственного управления МВД Украины Олегом Татаровым, который якобы находится в тесных и дружеских взаимоотношениях с Портновым.

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Шарий убеждён, что Портнов, не желая тратить силы на создание и раскрутку нового политического проекта, решил возглавить «Партию Шария».

В завершении Шарий анонсировал выход серии роликов разоблачающих Андрея Портного в бытность его пребывания на посту замглавы администрации президента времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.