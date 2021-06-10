Россия становится послушной, когда в ответ на ее действия следует жесткая реакция, — Кулеба (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Россия становится послушной, когда в ответ на ее действия следует жесткая реакция, - Кулеба (ВИДЕО) Россия становится послушной, когда в ответ на ее действия следует жесткая реакция, - Кулеба (ВИДЕО)

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Дмитрий Кулеба убеждён, что Россия быстро сдается и пятится назад, когда в ответ на ее действия запад предпринимает жёсткие меры противодействия.

Как передают Экономические новости, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook по итогам визита в Германию.

По его мнению, пример с запретом полётов российской гражданской авиации в Германию как ответная реакция на запрет немецкой авиакомпании летать в Москву в обход Беларуси, прекрасная демонстрация того, как быстро Россия сдаётся, если видит жёсткие и бескомпромиссные меры в ответ на ее произвол.

Во время своего визита в Германию министр иностранных дел отметил, что если бы действия немецких партнёров в отношении агрессии России на Донбассе были бы столь жёсткими и безоговорочными, как в отношении немецкий авиалиний, которым Россия запретила летать в Москву в обход Беларуси, в Украине уже давно закончилась бы война и российские войска покинули бы территорию соседнего государства.

Министр иностранных дел отметил, что сегодня Украина не решала бы вопросы связанные с военным противостояниям с РФ, а начала бы активное восстановление своих оккупированных территорий после ухода российских войск.

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Более того, по словам Кулебы, началась бы активная работа по освобождению Крыма от российских оккупантов.