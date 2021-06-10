России придется уйти с Донбасса, вернуть Крым и выплатить репарации Украине

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Кабмин принял документ о мирном сосуществовании с Россией, но есть ряд условий.

Правительство Украины утвердило стратегию внешнеполитической деятельности Украины, в которой есть раздел о мирном сосуществовании с РФ. Для осуществления этой стратегии Россия должна выполнить некоторые условия. Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно утверждённому документу, Украина будет добиваться вывода российских войск со своей территории, а также возврата временно оккупированных территорий под юрисдикцию Украины.

Пока территории находятся под оккупацией России, для Украины остаётся главным приоритетом и стратегией на ближайшие годы — сокращение зависимости от страны-агрессора в ряде ключевых сфер, включая энергетический сектор и торговлю.

Кроме того Украина будет требовать от России компенсации за вторжение и оккупацию части территории Донбасса, а также АР Крым.

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Украина будет настаивать на отказе России от практики вмешательства во внутренние дела Украины, а также на выплате компенсаций на восстановление разрушенных во время войны оккупированных территорий и их инфраструктуры.