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Нардеп Шевченко стал «героем парковки» и снова попал в скандал. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости Киева » Нардеп Шевченко стал "героем парковки" и снова попал в скандал. ФОТО
 
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Нардеп Шевченко неправильно припарковался и после еще проявил агрессию к сотруднице ВР

Народный депутат Евгений Шевченко попал в очередной скандал. Напомним, ранее он был исключен из партии «Слуга народа» из-за неоднозначного своего поведения. На этот раз он заблокировал выезд с парковки и после того, как ему сделали замечание, стал агрессивно себя вести. В частности, он нахамил сотруднице Аппарата Верховной Рады Любови Богдановой.

Об этом рассказала сама девушка в Instagram, пишут Экономические новости.

Нардеп припарковался у здания парламента в неположенном месте и перекрыл выезд для других авто. После этого Богданова вежливо попросила Шевченко убрать свое авто, чтобы оно не мешало остальным. Но в ответ она получила только агрессию от нардепа. Также он несколько раз зачем-то повторил о том, что он депутат, а вот девушка, по его мнению, никто.

«Он раз пять это повторил, потом вообще начал на меня кидаться, фоткал зачем-то мою машину и специально не отъезжал минут пять. Честно, я таких жлобов еще не видела, до сих пор в шоке», – рассказала Богданова.

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Нардеп Шевченко стал «героем парковки» и снова попал в скандал. ФОТО
Нардеп Шевченко стал «героем парковки» и снова попал в скандал. ФОТО

Отметим, это не первый скандал, в котором замешан Шевченко. 20 апреля он провел встречу с непризнанным президентов Беларуси Александром Лукашенко. При том, что он не согласовал такое решение с представителями партии «Слуга народа». Украина официально не признает Лукашенко президентом и поэтому такая встреча ставится под большой вопрос. Уже в мае было принято решение исключить Шевченко из партии.
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