В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости Киева

19.06.2021 г.
20:14 В Киеве с седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. ФОТО
13:41 В Киеве открыли памятник врачам, которые отдали свою жизнь в борьбе с COVID-19. ФОТО
18.06.2021 г.
17:08 Столичным родителям рассказали, когда ребенок может лишиться места в саду
17.06.2021 г.
22:30 В столичном транспорте кондуктор развлекал пассажиров фокусами (ВИДЕО)
13:00 Эксперт озвучил главные проблемы с общественным транспортом в Киеве
15.06.2021 г.
14:47 В столице планируют поднять цены на парковку в три раза
09:48 В Киеве отключат горячую воду: кого коснется
Все новости киева

Аналитика

19.06.2021

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Зе-власть ищет и находит все новые и новые способы сделать как можно больше гадостей рядовым гражданам. Впрочем, нерядовых это тоже касается, но их судьба ...
18.06.2021

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
1 июля в Украине стартует рынок земли, который позволит гражданам страны продавать и покупать землю сельхозназначения. Почти семь миллионов украинцев ...
16.06.2021

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО

Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве могут сыграть важную роль в организации будущей встречи главы Кремля с президентом ...

Последние новости

20.06.2021 г.
15:11 Дороже чем в Турции и Египте: сколько стоит отдохнуть в оккупированном Крыму
13:58 "Там черти пилят деньги": Диверсант Стрелков назвал оккупированный Донбасс "черной дырой"
13:50 В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО)
13:50 Польша повышает минималку: сколько будут получать украинские заробитчане
13:45 В Австралии миллионы пауков после наводнения сплели километры паутины (ФОТО)
13:30 В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку
13:28 Украинцы рвутся к морю: на трассе к Кирилловке образовались большие пробки (ФОТО)
13:23 Российские врачи подменяют вакцины от коронавирусной инфекции, — СМИ
13:22 Во США пикап наехал на участников ЛГБТ-прайда. Один человек погиб
13:06 Россия создает искусственный дефицит газа в Европе: цены взлетели до 13-летнего максимума
12:45 Украинские оружейники представили новейший отечественный пулемет (ВИДЕО)
12:32 Экс-президента России Дмитрия Медведева не включили в список на выборах в Госдуму РФ
12:30 "Власть боится вооруженного народа" - генерал Кривонос о доктрине территориальной обороны Украины
11:25 В Америке выставили на продажу роскошный особняк принца Саудовской Аравии (ФОТО)
11:25 Дугарь соврала журналистам о том, что не встречалась в ОПУ с Ермаком: информацию подтвердили на Банковой, – СМИ
11:00 Дефицит воды и засуха могут стать следующей пандемией, - ООН
09:00 Названы топ-10 кулинарных запросов украинцев в Google
19.06.2021 г.
23:55 "Это лето не перестает удивлять": вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО
23:04 Сколько денег планирует потратить правительство на празднование 30-й годовщины Независимости Украины
23:03 Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)
22:37 Курьез: Пенсионер на "Москвиче" обогнал Porsche и Audi в Одессе (ВИДЕО)
22:35 Из газопровода российского "Газпрома" произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО)
22:15 Под Одессой пиротехники уничтожили тысячи снарядов времен Второй мировой войны. ФОТО, ВИДЕО
21:44 Пауки опутали австралийский штат Виктория после наводнения (ФОТО и ВИДЕО)
19:02 В центре Москвы сильный пожар, в небо поднялся столб дыма (ВИДЕО)
18:30 "Красные линии" президентов, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели
18:15 Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО)
16:32 Шария обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами партии
13:41 В Киеве открыли памятник врачам, которые отдали свою жизнь в борьбе с COVID-19. ФОТО
12:42 На выставке в Киеве представили вездеход NOMAD полностью украинского производства. ФОТО
11:37 Курьез: 10-месячный малыш купил маме обновления на электрокар Tesla за $10 тысяч. ФОТО
10:09 Данилов прокомментировал ситуацию с затоплениями в оккупированном Крыму
09:54 Курьез: Байден на пресс-конференции после саммита перепутал Путина с Трампом. ВИДЕО
09:36 Экипаж рухнувшего в России самолета сообщал об остановке двигателя
09:18 53 взрослых и 14 детей: в Харькове увеличилось количество отравившихся в общепите людей
07:55 “Это жизнь“ – глава Минсоцполитики Марина Лазебная рассказала, как прожить на пенсию в 2 тысячи гривен
07:35 В Subaru официально презентовали кроссовер Subaru Forester (ФОТО)
07:32 COVID-19 мутирует в сторону большей заразности, - глава Центра по контролю заболеваний США
07:25 На трассе Киев-Чоп автоцистерна столкнулась с легковушкой: два человека пострадали. ФОТО
07:22 Названа стоимость очков, которые Байден подарил Путину в Женеве
18.06.2021 г.
23:30 Белый дом заморозил пакет военный помощи Украине, включающий летальное оружие - СМИ
23:12 В порт Одессы зашли британский эсминец и нидерландский фрегат (ФОТО)
23:09 Армия США показала запуск ракеты залпового огня Precision Strike Missile (ВИДЕО)
23:07 В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткими фотожабами (ФОТО)
22:12 "Весь мир услышал правду": Появились важные доказательства российской агрессии против Украины (ВИДЕО)
19:48 В Сети показали удивительное видео Розового озера с высоты
18:23 Ляшко предупредил украинцев о новой вспышке COVID и рассказал о сроках
17:46 В Украину привезли эксклюзивный Lamborghini. В чем его особенность
17:08 Столичным родителям рассказали, когда ребенок может лишиться места в саду
17:02 Невербальный язык Путина и Байдена рассказал о многом
16:30 В Украине завершилась посевная кампания
16:13 Подошел к дверям, расстегнул штаны: Кива в Раде вел себя, как в туалете (ВИДЕО)
16:08 В МИД сделали важное заявление представителям бизнеса, пострадавшим от беларуских санкций
16:03 Александр Щуцкий рассказал о реальном положении дел на таможне
16:02 "Со скоростью света": ПАО «Черкассыоблэнерго» будет информировать об отключениях электроэнергии он-лайн
14:58 Украинским медикам подняли "минималку": Зеленский подписал указ
14:51 Судьи, которые блокируют работу КСУ, попались на коррупции и махинациях - СМИ
14:50 "Видно, что вчера был футбол": Разумков пошутил относительно явки нардепов на заседание ВР. ВИДЕО
14:41 Рядом с Сирией и Суданом: Эксперты оценили уровень миролюбия россиян
14:23 В Киеве показали робота "Скорпион-3", который должен охранять границы
14:05 В Германии "засекли" самолет "повара" Путина, – BILD
13:43 В оккупированной Ялте улицы превратились в "бурлящие реки": началась эвакуация людей. ФОТО, ВИДЕО
12:59 В Минэкономики сделали важное заявление по "промышленному безвизу"
12:45 В Ровно взорвавшаяся шина грузовика убила пешехода. ФОТО, ВИДЕО
12:35 Ученые назвали неожиданный способ защититься от COVID-19
12:34 Отказали тормоза: в Киеве грузовик протаранил два автомобиля (ФОТО)
12:26 Чипирование и сканер отпечатков пальцев: Минцифра и МВС реализовали проект по э-учету оружия (ВИДЕО)
12:21 Украинским медикам увеличили уровень заработной платы
11:49 В Нацбанке сохранили учетную ставку: причины и ожидания
11:38 Куда делась льготная цена на электроэнергию, - Бойко озвучил свой вопрос к Галущенко (ВИДЕО)
11:27 Технику для "Цитруса" завозили через 60 подставных ФОП, налогов не уплачено на 13,3 млн грн, - источник
11:25 В Днепре из-за ливня в центре города образовалось "озеро" (ВИДЕО)
11:14 "Слуга народа" Третьякова утверждает, что украинцам достаточно 5 тысяч гривен для счастливой жизни
10:43 В Украине объявлено штормовое предупреждение: I уровень опасности (КАРТА)
10:27 В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
10:18 На Донбассе боевики сбили беспилотник ОБСЕ
09:58 В Индии лодочник спас ребенка, который плыл по реке в ящике (ФОТО)
09:49 После потопа оккупированная Керчь осталась без питьевой воды - СМИ (ВИДЕО)
09:46 В Черном море у берегов Одессы образовался большой торнадо (ВИДЕО)
09:19 На Киевщине авто "заминировали" боевой гранатой (ФОТО)
08:58 В Киеве парень на электросамокате "бесшабашно" ездил по проезжей части (ВИДЕО)
08:48 Стало известно, какая еще одна страна может начать поставки газа в Украину
08:48 «На лицо ужасные»: Как «Слуга народа» Тищенко переусердствовал с «тюнингом» своего лица (ФОТО)
07:49 Сеть взорвало видео с запуском на орбиту военного спутника Lockheed Martin GPS III 05 (ВИДЕО)
07:18 На Одесчине пронесся мощный смерч
07:02 Борьба с терроризмом: Зеленский ввел в действие важное решение СНБО
06:48 "Контактные зоопарки и использование животных в цирке": в Украине усиливают права животных
Все новости »

В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку

Главная » Последние новости » Новости Киева » В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку
 
Печать Отправить на почту

 

 

В сети обнародовано видео с актом вандализма в поезде по маршруту Киев-Фастов и хищении оборудования, которое используется для безопасного движения.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Преступление было совершено 14 июня нынешнего года.

Преступники совершили хищение внутреннего оборудования в электропоезде, на усовершенствование которого «Укрзализницей» не так давно было потрачено 60 миллионов гривен.

К счастью, как сообщили в компании, данный инцидент не привел к аварийной ситуации.

Читайте: Ограбление на миллион: В Киеве произошло дерзкое преступление - Нацполиция

«Преступниками была похищена либо уничтожена система безопасности и система информирования пассажиров. К счастью, никаких неожиданных последствий в итоге не случилось. Благодаря профессионализму работников железной дороги поезд был быстро восстановлен и на следующий день вышел на линию. В противном случае 6 000 пассажиров, которые пользуются этим поездом ежедневно, не сумели бы совершить поездку. Вся информация об случившемся, в том числе и записи с видеокамер, были переданы силовым структурам», — сообщается в заявлении «Укрзализныци».

Увага! Злодії в електропоїзді😡

Читайте: Укрзализныця запускает поезд, в котором можно будет перевозить велосипеды (ФОТО)

😕Вандали пошкодили та вкрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху. Злочин стався 14 червня у поїзді Київ – Фастів, на модернізацію якого компанія нещодавно спрямувала 60 млн грн. Цей поїзд курсує в рамках реалізації проєкту City Express.

📌На щастя, внаслідок інциденту не сталося аварії.

👉Інформацію передано правоохоронним органам.

Детальніше за посиланням👇
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/547595/

#Укрзалізниця #УЗ #злодії #вандалізм #приміські #поїзди

Опубликовано Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia Суббота, 19 июня 2021 г.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 91

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Богдан Данилишин: Экономика Украины восстанавливается, главное не терять темпов развития
Все статьи



Происшествия

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В акватории Черного моря нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны с сотнями снарядов. ФОТО (3503)

Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО) (3048)

В Ровно взорвавшаяся шина грузовика убила пешехода. ФОТО, ВИДЕО (1590)

В столичном спортзале во время тренировки умер посетитель (1492)

Из газопровода российского "Газпрома" произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО) (1295)

Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО) (1283)

В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием трех авто. ФОТО (884)

53 взрослых и 14 детей: в Харькове увеличилось количество отравившихся в общепите людей (818)

Трагическая смерть украинской модели в Турции: В Сети появилось видео последних минут жизни украинки (784)

В США из-за требования надеть защитную маску мужчина расстрелял кассира в супермаркете (684)

Армия

Бронетранспортер БТР-3Е1
Гранатомет РАГ «Валар»
Радиолокационная станция AN/FPS-117 (США)
Беспилотный летательный аппарат А1-С «Фурия»
Вся армия    >>

Персоны

Зеленский
Владимир
Гриценко
Анатолий
Усманов
Алишер
Бондарева

Наталья
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

У королеви Єлизавети II з'явився новий пухнастий улюбленець - цуценя породи коргі (ФОТО) (7500)

Не всі коти можуть бути однаково фотогенічні: кумедні фото (4545)

"Красные линии" президентов, реальный выбор Роналду и главный Дракула Рады: Самые остроумные мемы недели (3086)

Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО) (3052)

Украинские оружейники представили новейший отечественный пулемет (ВИДЕО) (2552)

Кожен другий українець підтримує ідею проведення дострокових виборів Президента та Верховної Ради - опитування (1711)

"Это лето не перестает удивлять": вблизи Одессы был замечен смерч. ФОТО (1588)

Из газопровода российского "Газпрома" произошла крупнейшая утечка метана: газовое облако обнаружено спутником (ФОТО) (1298)

Наводнение в Ялте смыло пляжи. Курортный город лишился питьевой воды, газа и электричества (ФОТО и ВИДЕО) (1284)

Курьез: Пенсионер на "Москвиче" обогнал Porsche и Audi в Одессе (ВИДЕО) (1226)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

После аномального ливня в Одессе девушки устроили заплыв в огромной луже (ВИДЕО) (15479)

Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021 (10536)

В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткими фотожабами (ФОТО) (8860)








Экономические новости youtube



Тарифы





bigmir)net TOP 100

 