В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку
В сети обнародовано видео с актом вандализма в поезде по маршруту Киев-Фастов и хищении оборудования, которое используется для безопасного движения.
Как информируют Экономические новости, об этом сообщил пресс-центр «Укрзализныци».
Преступление было совершено 14 июня нынешнего года.
Преступники совершили хищение внутреннего оборудования в электропоезде, на усовершенствование которого «Укрзализницей» не так давно было потрачено 60 миллионов гривен.
К счастью, как сообщили в компании, данный инцидент не привел к аварийной ситуации.
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«Преступниками была похищена либо уничтожена система безопасности и система информирования пассажиров. К счастью, никаких неожиданных последствий в итоге не случилось. Благодаря профессионализму работников железной дороги поезд был быстро восстановлен и на следующий день вышел на линию. В противном случае 6 000 пассажиров, которые пользуются этим поездом ежедневно, не сумели бы совершить поездку. Вся информация об случившемся, в том числе и записи с видеокамер, были переданы силовым структурам», — сообщается в заявлении «Укрзализныци».
Увага! Злодії в електропоїзді😡
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😕Вандали пошкодили та вкрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху. Злочин стався 14 червня у поїзді Київ – Фастів, на модернізацію якого компанія нещодавно спрямувала 60 млн грн. Цей поїзд курсує в рамках реалізації проєкту City Express.
📌На щастя, внаслідок інциденту не сталося аварії.
👉Інформацію передано правоохоронним органам.
Детальніше за посиланням👇
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/547595/
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Опубликовано Укрзалізниця — Ukrzaliznytsia Суббота, 19 июня 2021 г.