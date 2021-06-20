В сеть попало видео как вандалы разграбили киевскую электричку

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В сети обнародовано видео с актом вандализма в поезде по маршруту Киев-Фастов и хищении оборудования, которое используется для безопасного движения.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Преступление было совершено 14 июня нынешнего года.

Преступники совершили хищение внутреннего оборудования в электропоезде, на усовершенствование которого «Укрзализницей» не так давно было потрачено 60 миллионов гривен.

К счастью, как сообщили в компании, данный инцидент не привел к аварийной ситуации.

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«Преступниками была похищена либо уничтожена система безопасности и система информирования пассажиров. К счастью, никаких неожиданных последствий в итоге не случилось. Благодаря профессионализму работников железной дороги поезд был быстро восстановлен и на следующий день вышел на линию. В противном случае 6 000 пассажиров, которые пользуются этим поездом ежедневно, не сумели бы совершить поездку. Вся информация об случившемся, в том числе и записи с видеокамер, были переданы силовым структурам», — сообщается в заявлении «Укрзализныци».