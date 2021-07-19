От боксерского ринга до мэрии: главе города Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет

Главная » Последние новости » Новости Киева » От боксерского ринга до мэрии: главе города Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет От боксерского ринга до мэрии: главе города Киева Виталию Кличко исполняется 50 лет

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Когда-то он побеждал соперников на боксерском ринге, а сегодня Виталий Кличко занимается политикой в Украине: сегодня экс-чемпиону мира по боксу и мэру Киева исполняется 50 лет.

Его пресс-служба в Киеве сообщила, что празднование пройдет в тесном семейном кругу в Европе, информируют Экономические новости.

Виталий Кличко — трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, чемпион Европы по боксу среди профессионалов по версии EBU, обладатель званий «Почетный» и «Вечный» чемпион мира по боксу в версии WBC.

С 2014 года – мэр Киева.

Кличко подтвердил свой пост мэра города Киева на очередные пять лет в ноябре прошлого года. Говорят, что у него есть амбиции занять более высокий политический пост в Украине.

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Эксперты предполагают, что в 2024 году Кличко будет баллотироваться в президенты, в отличие от 2014 года.

После нескольких обысков на муниципальных предприятиях и в окружении Кличко, мэр недавно обвинил офис президента Владимира Зеленского в попытке добиться его отстранения от власти, чтобы таким образом устранить конкурента. Кличко регулярно отрицает, что у него есть амбиции на высший пост в государстве.

За более чем семь лет работы на посту мэра бывший профессиональный боксер в основном сосредоточился на превращении столицы с ее тремя миллионами жителей в «зеленые легкие» Украины.

Он с радостью открывал фонтаны и новые парки в столице. Однако, несмотря на обещания, прогресс в ремонте дорог невелик. До сих пор не открыто ни одной станции метро. Его обещание закончить строительство нового моста через Днепр для автомобилей и метрополитена не выполнено до сих пор. Строительство было начато в далёком 1993 году.