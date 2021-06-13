В Киеве обрушился балкон, на котором хозяин организовал огород (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости Киева » В Киеве обрушился балкон, на котором хозяин организовал огород (ФОТО и ВИДЕО) В Киеве обрушился балкон, на котором хозяин организовал огород (ФОТО и ВИДЕО)

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В Киеве, в одном из многоэтажных домов, обрушилась часть балкона, которая выполняла функцию огорода.

Житель многоэтажки решил устроить небольшой огород прямо на своём балконе и выращивать там клубнику, предварительно наносив и высыпав на настил балкона около 1 тонны шпунта, информируют Экономические новости со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Конструкция балкона оказалось не готова к такому способу эксплуатации и обрушилась. К счастью, никто из прохожих и соседей любителя клубники не пострадал.

Как сообщили в КГГА, обрушилась только часть балкона, а демонтировать оставшуюся часть конструкции пришлось спасателям Главного управления ГСЧС Украины и Киевской службы спасения.

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Они уточнили, что с шестого этажа обрушилась крыша балкона, поскольку к ней были прикреплены тросы, которые и удерживали утяжеленную грунтом конструкцию. В результате потолок не выдержал и часть конструкции упала.