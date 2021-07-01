Часы по цене «Ланоса»: нардеп от «Слуги народа» показал дорогой аксессуар. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости Киева » Часы по цене "Ланоса": нардеп от "Слуги народа" показал дорогой аксессуар. ФОТО Часы по цене "Ланоса": нардеп от "Слуги народа" показал дорогой аксессуар. ФОТО

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Народный депутат Андрей Задорожный показал очень дорогие часы

В стенах Верховной Рады журналистам удалось заснять дорогой аксессуар, который принадлежит народному депутату от президентской партии «Слуга народа» Андрею Задорожному. Ими оказались часы бренда Ulysse Nardin. На официальном сайте компании стоимость на такие часы более четырех тысяч долларов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на издание «Апостроф».

Отметим, за такие деньги вполне можно купить поддержанную машину. К примеру, это может быть «Ланос» или более бюджетная модель.

Отметим, что в ежегодной декларации Андрея Задорожного эти часы отсутствуют.

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К слову, это не первый раз, когда Андрей Задорожный приходит на заседание Верховной Рады в очень дорогих часах, которые, к тому же, отсутствуют у него в декларации. Ранее народный депутат «засветил» часы бренда Rolex Submariner, стоимостью от 17 до 24 тысяч долларов. Это достаточно дорогие часы. За эти деньги можно купить как новую, так и поддержанную иномарку среднего класса.

Сам депутат пока никак не прокомментировал это.

Хотя Андрей Задорожный не единственный депутат Верховной Рады, который приходит на заседания в таких дорогих аксессуарах. Другие нардепы уже успели «засветить» не только часы, но дорогие сумки, телефоны, одежду и обувь.