На Банковой не могут найти достойных кандидатов на замену Кличко

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На Банковой идёт активная фаза кастинга кандидатов на пост главы КГГА, которого планируют представить Киеву уже в ближайшие месяц-полтора.

Несмотря на большое желание Офиса Президента поставить своего человека на должность главы Киевской городской государственной администрации и существенно урезать полномочия Виталия Кличко, у Банковой возникли серьезные трудности с подбором кандидатов, которые по тем или иным причинам не дотягивают до популярности и узнаваемости нынешнего мэра, информируют Экономические новости.

Вначале в ОП серьезно рассматривали кандидатуры нардепа от «Слуги народа» Андрея Холодова и заместителя Кличко Алексея Кулебы. Но кандидатуру последнего пришлось отклонить, так как у него нет популярности и узнаваемости в столице.

На Банковой по-прежнему присутствует желание сместить Кличко с первых ролей в Киеве, но, основная преграда к достижению заветной цели — это серьезный кадровый голод, который не позволяет быстро найти достойного кандидата способного составить конкуренцию по популярности Виталию Кличко.

Не даром Президент инициировал создание Конгресса местных властей под руководством мэр Львова Андрея Садового, который послужит альтернативой возглавляемой Кличко Ассоциации городов Украины.

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Президента Зеленский делает все, чтобы немного сместить фокус внимания и ослабить влияние и популярность Кличко.