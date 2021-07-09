На трассе Киев-Ковель мотоцикл влетел под грузовик: двое погибших. ФОТО

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Шансов выжить у водителя и пассажира мотоцикла не было

Около 4-х часов утра на трассе Киев-Ковель произошла смертельная аварии. Там столкнулись грузовик и мотоцикл. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб водитель и пассажирка мотоцикла. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции в Киевской области.

Как предварительно было установлено, водитель мотоцикла выехал со второстепенной дороги на главную. Там он столкнулся с грузовиком. Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, у мотоцикла не работал ближний свет. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов и карета скорой помощи. Но врачи только констатировали смерть водителя и пассажирки мотоцикла. Полученными ими травмы оказались несовместимы с жизнью.

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На месте работают правоохранительные органы, которые устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Патрульные занимаются охраной места аварии и регулированием дорожного движения. Водителей предупреждают о том, что движение на этом участке дороги из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено.