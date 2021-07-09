Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО Легковушку выкинуло на встречную полосу: под Днепром произошло масштабное ДТП. ФОТО

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Оба автомобиля двигались в одном направлении

В Днепропетровской области столкнулись легковой автомобиль Nissan и грузовик Mercedes. Дорожно-транспортное происшествие произошло в пгт Обуховка. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Днепр Оперативный.

Как выяснилось, оба автомобиля двигались в одном направлении. Грузовик решил перестроиться из своей полосы движения в соседнюю, но не заметил легковой автомобиль. Сила удара была такой большой силы, что легковушку выкинуло на полосу встречного движения и она перевернулась. У грузовика в результате удара отпала переднее левое колесо.

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Оба водителя не пострадали. На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, а также медики. Они осмотрели водителей на месте. Полиция выясняет все подробности и дела и устанавливает виновника аварии. Движение на этом участке дороги затруднено, поэтому водителей предупреждают, чтобы они по возможности искали альтернативные пути объезда.

Также в полиции напоминают всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения.