Кучи мусора: что происходит на пляжах оккупированного Крыма после затопления. ФОТО

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Некоторые туристы отказались нарушать свой отдых и возвращаться домой после сильного шторма в Сочи

Сильный штор, который не так давно произошел в Сочи, принес много разрухи и уничтожил практически все пляжи. Сейчас там много мусора. Но даже это не помешало некоторым туристам наслаждаться своим отдыхом. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на 24 канал.

В сети стали появляется фото с берегов Сочи, на которых видно, что туристы не стали дожидаться того, когда будет убран мусор и отправились на пляж. Люди лежат на своих покрывалась среди веток и прочего хлама. Передвигаться по пляжу тоже весьма проблематично.

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По информации пресс-службы мэра Сочи, за ночь с 6 на 7 июня с территории пляжа вывезли 700 тонн нанесенного мусора.

В сообщении также говорится, что центральные пляжи Адлерского района, центра и Лазаревского района якобы полностью готовы, чтобы принимать туристов.

«Завершается вывоз мусора на нескольких пляжах Хостинского района, которые пострадали больше всего», – отметили в пресс-службе.

Всего для ликвидации последствия наводнения в Сочи привлечено 550 человек. Они работают не покладая рук. Также используется специальная техника. Такое наводнение, в первую очередь, нанесен ущерб владельцам отелей. Так как многие туристы могут отказаться от своих бронирований. Эксперты прогнозируют, что владельцы отелей могут потерять до 80% от своей предполагаемой выручки.