Мраморное море в Турции покрылось темной коричневой слизью (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Мраморное море в Турции покрылось темной коричневой слизью (ФОТО и ВИДЕО) Мраморное море в Турции покрылось темной коричневой слизью (ФОТО и ВИДЕО)

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Мраморное море вблизи Стамбула покрылось едкой слизью из фитопланктона. Именно эта вязкая жижа может навсегда погубить экосистему Мраморного и Чёрного морей.

Слизь фитопланктона находится не только на поверхности моря, она разрастается на глубину 25-30 метров. Ученые констатируют, что это наиболее масштабное разрастание слизи за всю историю Мраморного моря, информируют Экономические новости.

Как поясняют экологи, опасность слизи заключается в том, что она перекрывает доступ кислорода, что влечёт за собой гибель морской фауны и флоры.

Кроме того, вязкая слизь не позволяет суднам выходить в море, так как попадая в мотор лодок и небольших судов, делает невозможным морской промысел.

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил тревогу и обеспокоенность в связи с распространением слизи в Мраморном море, обосновано опасаясь тем, что Чёрное море, также может оказаться под угрозой распространения слизи.

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Как отмечают экологи, одной из возможных причин аномального распространения слизи является растущая температура воды в морях, а также выбросы канализационных отходов.