Авиакатастрофа в России: Пассажирский самолет с 28 людьми упал в море после исчезновения с радаров

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Самолет с 28 людьми на борту упал в море после того, как пропал с радаров, когда готовился к посадке на Дальнем Востоке России.

39-летний двухмоторный турбовинтовой самолет с 22 пассажирами и шестью членами экипажа летел над сушей из города Петропавловск-Камчатский и был в шести милях от посадки в поселке Палана, когда пропал с радаров, информируют Экономические новости.

Представители экстренных служб России сообщили, что они обнаружили место крушения Ан-26 в Охотском море.

Спасатели зафиксировали слабый радиосигнал у побережья Камчатки, возможно, от аварийного радиомаяка пропавшего Ан-26, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

В район в заливе Шелихова направлены корабли Тихоокеанского флота России.

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Самолет, принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие», не вышел на связь по расписанию и пропал с радаров, сообщили местные спасатели.

Ан-26 заходил на посадку, когда контакт был установлен в шести милях от аэропорта Паланы.

Валентина Глазова, пресс-секретарь местной транспортной прокуратуры, сообщила агентству AFP: «В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

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«Все, что известно на данный момент, что удалось установить, это то, что связь с самолетом была прервана, и он не приземлился».

Российские информационные агентства со ссылкой на местные власти сообщили, что на борту самолета находились 28 человек, включая шесть членов экипажа.

Сообщается, что среди пассажиров было двое детей.

Начаты поиски с привлечением по меньшей мере двух вертолетов, спасатели находятся в состоянии готовности, говорится в сообщениях.

Сообщается, что на борту находилась глава администрации села Палана, 42-летняя Ольга Мохирева.

В поисках также участвует вертолет Ми8.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать специальную комиссию, чтобы выяснить, что случилось с самолетом.

Также было возбуждено уголовное дело, что является обычной мерой при пропаже или крушении самолета в России.

Россия, печально известна своими авиакатастрофами. Плохое техническое обслуживание самолетов и низкие стандарты безопасности все еще сохраняются, и в последние годы в стране произошло несколько авиакатастроф со смертельным исходом.

Исчезнувший сегодня Ан-26 — это двухмоторный турбовинтовой гражданский и военно-транспортный самолет, разработанный и производившийся в Советском Союзе с 1969 по 1986 год.

В августе турбовинтовой самолет Ан-26 компании South West Aviation разбился при взлете из аэропорта Джуба в Джубе, Южный Судан.

Месяц спустя Ан-26 врезался в землю при заходе на посадку в районе города Чугуев на востоке Украины, в результате чего погибли 22 из 28 человек, находившихся на борту.

Последняя крупная авиакатастрофа в России произошла в мае 2019 года, когда самолет Sukhoi Superjet, принадлежащий флагманской авиакомпании «Аэрофлот», совершил аварийную посадку и загорелся на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта, в результате чего погиб 41 человек.

В феврале 2018 года самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился под Москвой вскоре после взлета, в результате чего погиб 71 человек, находившийся на борту.

Позднее следствие пришло к выводу, что причиной аварии стал человеческий фактор.