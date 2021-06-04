В Сумской области прошли масштабные учения ГСЧС с привлечением спецтехники и авиации. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » В Сумской области прошли масштабные учения ГСЧС с привлечением спецтехники и авиации. ФОТО В Сумской области прошли масштабные учения ГСЧС с привлечением спецтехники и авиации. ФОТО

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На учениях присутствовал Министр внутренних дел Арсен Аваков

В сумской области прошли масштабные учения ГСЧС с привлечением более 630 спасателей, 65 единиц специальной и авиационной техники. В частности, были задействованы вертолеты Ми-8, Н-225 Airbus, пожарные самолеты Ан-32П. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Учения проходили на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС, который расположен в городе Ромны Сумской области. В них приняли участие все подразделения ГСЧС — спасатели, саперы, авиаторы, кинологи и психологи.

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На учениях также побывал и Министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заявил о том, что за несколько лет техническое оснащение спасателей, подготовка и методы преодоления чрезвычайных ситуаций улучшились в разы.

«Каждый год мы собираемся на комплексное обучение, на которое привлекаем все подразделении МВД. Сегодня это были учения на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Я хочу, чтобы каждый посмотрел, как мы укрепились за последние годы, какую технику используем. Привлекаем самолеты, вертолеты, беспилотники, специальные 8-тонные пожарные машины, кинологов. Когда посмотришь на большой пожар, ситуацию со взрывами или терактом, то на месте происшествия всегда чувствуется суета. Цель этих учений, чтобы в суматохе была логика действий, и каждая служба ее отработала », — сказал Арсен Аваков.

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Председатель ДСНС Николай Чечеткин заявил о том, что во время учений были отработаны ситуации, которые чаще всего возникают в летний период времени. В первую очередь это касается лесных пожаров. Также был отработан алгоритм действий спасателей при дорожно-транспортных происшествиях.

«Для нас важно отработать как практические действия наших спасателей, так и взаимодействие с Нацполициею, Нацгвардией, лесным и газовым хозяйствами. Считаю, что цель учений достигнута и вопросы отработаны », — отметил глава ДСНС.