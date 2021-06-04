Сбывали наркотики и психотропы: СБУ заблокировала деятельность преступной группировки. ФОТО

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В состав преступной группировки входила работница одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области

Служба безопасности Украины заблокировала действия преступной группировки, которая занималась сбытом наркотических и психотропных средств. Помогала в этом работница одного из райотделов Главного управления Нацполиции в Одесской области. Она похищала запрещенные вещества из вещественных доказательств полиции. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Наркотики и психотропные вещества сбывались местным наркозависимым людям. Реализация осуществлялась как собственными силами, так и через местных наркодилеров.

В частности, следователи задокументировали, что сотрудница полиции подменила вещественные доказательства – 0,5 кг кокаина, который был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства.

«Кокаин наркодельцы пытались реализовать мелкими партиями», – говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина. Это доказательство ее их причастности к преступной группировке.

СБУ начала уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

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Следователи проверяют, были ли причастны к противоправной деятельности другие сотрудники полиции. Также проверяется связь участников преступной группировки с наркодилерами с других регионов Украины. Как только расследование будет окончено, все материалы дела будут переданы в суд для дальнейшего вынесения приговора. Согласно статье за такое нарушение закона Украины всем фигурантам грозит тюремное заключение.