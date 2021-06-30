Контрабандисты пытались вывезти культурные ценности периода Киевской руси в 30 посылках. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Контрабандисты пытались вывезти культурные ценности периода Киевской руси в 30 посылках. ФОТО Контрабандисты пытались вывезти культурные ценности периода Киевской руси в 30 посылках. ФОТО

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Контрабандистам помешали сотрудники Службы безопасности Украины

СБУ предотвратила вывоз культурных ценностей, которые датируются I тысячелетием до н.э. и периодом Киевской Руси, на Киевщине. Преступники собирались вывезти их в 30 посылках. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины было установлено, что в преступную группировку входили несколько жителей Киевского региона. Они выкупали у местных коллекционеров культурные ценности. После они вывозили их за пределы Украины и продавали. Поиск клиентов для продажи ценностей осуществлялся с помощью интернета. Также были задействованы специализированные сайты.

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Переправить контрабанду они планировали через сервисы международной почтовой связи.

По месту жительства уже были проведены сотрудниками СБУ обыски в ходе которых они обнаружили уникальные культурные ценности. Их уже готовили на продажу за границу. Были найдены изделия и украшения I тысячелетия до н.э. и периода Киевской Руси, а также холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта, которые датируются тем же тысячелетием, что и украшения. Все это уникальные предметы, которые были найдены во время раскопок не только территории Киевской области, но и других регионов Украины. По всей вероятности, данные раскопки проводились так называемыми «черными археологами».

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Экспертиза, которая была проведена, подтвердила, что все обнаруженные предметы представляют культурную ценность для Украины и не могут быть вывезены за ее пределы. Так как это нарушение закона.

Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники СБУ продолжают расследовать дело и устанавливают причастность других лиц к вывозу культурных ценностей.