Fozzy Group оказались в центре скандала из-за маркетинг-директора, презиравшего «сельскую тупость» и вышиванки. Все подробности

Главная » Последние новости » Происшествия » Fozzy Group оказались в центре скандала из-за маркетинг-директора, презиравшего "сельскую тупость" и вышиванки. Все подробности Fozzy Group оказались в центре скандала из-за маркетинг-директора, презиравшего "сельскую тупость" и вышиванки. Все подробности

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Маркетинг-директор стартапа Fozzy Group оказался в эпицентре громкого скандала. Все стороны конфликта высказались по этому поводу, но разбирательства продолжаются

27 июня в Сети разгорелся скандал, связанный с маркетинг-директором стартапа торгово промышленной группы Fozzy Group Вячеславом Баранским. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на пост украинского активиста Сергея Стерненко. На скринах видно, что Баранский поддерживает одиозного музыканта Басту и оскорблял украинцев.В частности, называет песню, под которой прощались с героями Майдана «Плине кача» сельской.

После публикации поста в Сети начался ажиотаж, пользователи засыпали Fozzy гневными комментариями.

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В Fozzy Group написали о том, что все бизнесы группы является безусловно проукраинскими и они поддерживали суверенитет Украины и работают на развитие страны. Также, там отметили, что Баранский, который оказался в эпицентре скандала — не директор по маркетингу, а присоединился в качестве маркетинг-директора стартапа группы четыре месяца тому. В результате стало известно о том, что Баранскому пришлось сложить свои полномочия.

В свою очередь, Слава Баранский также поделился своим видением ситуации, но ограничил количество людей, которые могут комментировать пост:

Отметим, это не первый конфликт украинцев, связанный с рэпером Бастой. У музыканта оказалось немало довольно агрессивных поклонников в нашей стране, которые недовольны тем, что артист оказался под запретом в Украине.

(ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ)