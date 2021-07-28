Столкнулись лоб в лоб: рейсовый автобус с 56 паломниками попал в крупное ДТП. ФОТО

Главная » Последние новости » Происшествия » Столкнулись лоб в лоб: рейсовый автобус с 56 паломниками попал в крупное ДТП. ФОТО Столкнулись лоб в лоб: рейсовый автобус с 56 паломниками попал в крупное ДТП. ФОТО

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На трассе Киев-Чоп произошло крупное ДТП

На трассе Киев-Чоп произошло очередное ДТП. В Ровенской области столкнулись рейсовый автобус и грузовой автобус. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне рейсового автобуса находилось 56 паломников. Люди возвращались из столицы во Львов. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

«28 июля в 02:34 поступило сообщение о ДТП на автодороге Киев-Чоп недалеко от села Синев Ровенского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок «Львов-Киев»,- говорится в сообщении.

Как только на место происшествия прибыли спасатели они тут же увидели перекинутый на бок фургон. Для того, чтобы предотвратить возгорание было принято решение отключить клемы аккумулятора. Пострадавших, которые ехали в грузовом фургоне, не оказалось.

В автобусе с 56 паломниками и 2 водителями также не оказалось пострадавших. На место происшествия также прибыли представители правоохранительных органов. Им предстоит выяснить, кто является виновником данного ДТП. Ведь в нем могли пострадать десятки людей.

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Также на месте работали бригады скорой помощи, которые осмотрели всех пассажиров.

К оказанию помощи были привлечены 1 единица спецтехники ГСЧС и 5 спасателей.