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Вылетел на встречную полосу: в Херсонской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

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В аварии пострадал сотрудник ГСЧС

В Херсонской области на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие, которое повлекло смерть одного из участников. Также в ДТП пострадал сотрудник ГСЧС. К расследованию дело привлечено управление ГБР в Мелитополе. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Авария произошла 25 июня около села Александровка, которое расположено в Херсонской области. Легковой автомобиль, который находился под управлением спасателя, неожиданно сменил траекторию движения и выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с «ВАЗом». На месте правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Почему спасатель покинул свою полосу движения и вылетел на встречную — пока непонятно.

Вылетел на встречную полосу: в Херсонской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

К сожалению, водитель «ВАЗа» скончался на месте ДТП до приезда кареты скорой помощи. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Сотрудник ГСЧС с другими пассажирами авто и пассажиром «ВАЗа» были доставлены в больницу для оказания им медицинской помощи. Все они получили травмы различной степени тяжести и теперь их осматривают медики. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

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Вылетел на встречную полосу: в Херсонской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

По предварительному заключению спасатель нарушил ст. 286 ч. 2 УК Украины.  В этом случае виновник аварии может получить до восьми лет лишения свободы. Но окончательное решение вынесет суд после ознакомления со всеми материалами дела.

Вылетел на встречную полосу: в Херсонской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

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Правоохранительные органы призывают водителей выбирать альтернативный маршрут движения. Так как дорога была частично перекрыта. Судя по опубликованным фото с места дорожно-транспортного происшествия, удар был очень большой силы. «ВАЗ» отбросило в кювет.

Вылетел на встречную полосу: в Херсонской области произошло смертельное ДТП. ФОТО

 
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