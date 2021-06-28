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Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии (ФОТО)
 
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Пепел засыпал не только Сицилию, но и другие близлежащие города

В субботу, 26 июня, самый активный действующий вулкан Европы под названием Этна снова начался извержение. Напомним, что он расположен на итальянском острове Сицилия. Брызги раскаленной лавы можно было заметить с расстояния больше двух-трех километров. А пепел от вулкана оседал не только на домах и улицах Сицилии, но и других городов, который расположены недалеко от эпицентра событий. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикации в социальной сети.

Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии (ФОТО)
Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии (ФОТО)

Отмечается, извержение вулкана длилось несколько часов. Это привело выпаданию пылевых осадков. За неделю произошло несколько фаз извержения вулкана на Сицилии. На территории Европы Этна считается самым активным вулканом, который несет прямую угрозу для рядом расположенных городов.  Его высота 3295 метров.

Последствия извержения самого активного вулкана Европы Этна на Сицилии (ФОТО)

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Извержение любого вулкана — опасное явление, которое может привести к человеческим жертвам. Не так давно извержение вулкана произошло в Демократической Республике Конго, в результате погибло по меньшей мере 32 человека. Многие страны, в том числе и Украина, отправляли своих военных, которые помогали справиться с последствиями трагедии.
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