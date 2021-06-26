Украинская «Мрия» снесла ограждение на британской авиабазе (ВИДЕО)

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Крупнейший транспортный самолет Украины Ан-225 "Мрия" снес ограждение британской военно-воздушной базы Брайз-Нортон под действием потока воздуха от его движков.

Журналисты и фотографы наблюдали за взлетом из-за ограждения, при этом никто не был травмирован. YouTube-канал Aviation Highlights обнародовал видео происшествия 24 июня, информируют Экономические новости.

Самолет-гигант, который впервые поднялся в воздух в прошлом году после 18-месячного капитального ремонта, совершил рейс в Кабул (Афганистан), затем в Карачи (Пакистан), после чего прибыл в Великобританию. Он доставил три геликоптера Королевских ВВС на базу Брайз Нортон.

Чтобы заснять момент взлета «Мрии», за оградой базы собрались фотографы. Но ограждения не смогли выдержать напор воздушного потока от двигателей украинского самолета, и он рухнул на землю.

На видеозаписи можно увидеть, как несколько полицейских машин подъезжают к остаткам ограждения после взлета самолета. В этот момент один из телевизионщиков выкрикнул в адрес полицейских: «Это же русские!».

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Автор этого видео также добавил, что на базе наверняка не слишком рады рухнувшему ограждению.