Камнепад накрывал целые дома: последние фото и видео Ялты после наводнения

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В конце июня временно оккупированный приморский город Ялта в Крыму и его окрестности оказались затоплены, а дороги разрушены в результате мощных ливней и оползней. Наиболее пострадавшим районом стал массив Васильевка (Ай-Василь - бывшее крымско-татарское поселение).

Как информируют Экономические новости, красноречивыми фотографиями, иллюстрирующими масштабы катастрофы, поделился независимый репортер Заир Баккал в соцсетях Facebook и YouTube.

«Улица Джафера Сейдамета — это одна из больше всего пострадавших улиц в Ялте. Некоторые дома здесь были полностью погребены под камнями. На разбор завалов потребуется еще как минимум несколько дней. При виде этих кошмарных кадров я ловлю себя на мысли, что это какое-то непостижимое чудо, что людям вообще повезло уцелеть», — рассказал автор этих фотографий.

Как отметил он, в этом микрорайоне живут как правило крымско-татарские семьи.

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На фотографиях, сделанных репортером, запечатлены полностью разрушенные дома и прочие строения.

Очень многие люди в буквальном смысле слова оказались полностью лишены крова, а под каменной «лавой» виднеются их домашние предметы и утварь.

Десятки автомобилей также оказались в плену под камнями.

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Жители использовали строительные краны, чтобы извлечь из-под завалов свои повреждённые автомашины.

Другие пытались спасти то, что осталось, откачивая воду из поврежденных домов и раскапывая свои дворы и земельные участки, пытаясь сохранить хоть какие-то остатки своего имущества.

Напомним, что ялтинская катастрофа принесла в восторг Марию Сухареву, живущую в Уфе (Россия). Продавая туристические путевки, она выразила убеждение, что «отныне россияне смогут отдыхать на достойных курортах за рубежом».