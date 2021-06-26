Камнепад накрывал целые дома: последние фото и видео Ялты после наводнения
В конце июня временно оккупированный приморский город Ялта в Крыму и его окрестности оказались затоплены, а дороги разрушены в результате мощных ливней и оползней. Наиболее пострадавшим районом стал массив Васильевка (Ай-Василь - бывшее крымско-татарское поселение).
Как информируют Экономические новости, красноречивыми фотографиями, иллюстрирующими масштабы катастрофы, поделился независимый репортер Заир Баккал в соцсетях Facebook и YouTube.
«Улица Джафера Сейдамета — это одна из больше всего пострадавших улиц в Ялте. Некоторые дома здесь были полностью погребены под камнями. На разбор завалов потребуется еще как минимум несколько дней. При виде этих кошмарных кадров я ловлю себя на мысли, что это какое-то непостижимое чудо, что людям вообще повезло уцелеть», — рассказал автор этих фотографий.
Как отметил он, в этом микрорайоне живут как правило крымско-татарские семьи.
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На фотографиях, сделанных репортером, запечатлены полностью разрушенные дома и прочие строения.
Очень многие люди в буквальном смысле слова оказались полностью лишены крова, а под каменной «лавой» виднеются их домашние предметы и утварь.
Десятки автомобилей также оказались в плену под камнями.
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Жители использовали строительные краны, чтобы извлечь из-под завалов свои повреждённые автомашины.
Другие пытались спасти то, что осталось, откачивая воду из поврежденных домов и раскапывая свои дворы и земельные участки, пытаясь сохранить хоть какие-то остатки своего имущества.
Напомним, что ялтинская катастрофа принесла в восторг Марию Сухареву, живущую в Уфе (Россия). Продавая туристические путевки, она выразила убеждение, что «отныне россияне смогут отдыхать на достойных курортах за рубежом».