Думал проскочит: в Харьковской области микроавтобус попал под поезд. ФОТО , ВИДЕО

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За рулем авто находился мужчина 24 лет

Водитель автомобиля намеревался проскочить на железнодорожном переезде, но его буквальном смысле снес поезд. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Telegram канал «Автомобильный Харьков».

Пострадал шофер микроавтобуса. На кадрах можно заметить, что удар пришелся на пассажирскую сторону. Но авто сильно пострадало. Водителя в тяжелом состоянии забрала скорая помощь. Сейчас он находится в медицинском учреждении где ему оказывается помощь. Но врачи не дают никаких прогнозов. У пациента диагностировали тяжелую черепно-мозговая травму, перелом основания черепа. Пока больше о состоянии потерпевшего ничего неизвестно.

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По предварительной информации, больше людей в салоне микроавтобуса не было. Движение на участке временно приостановлено. Специалисты устанавливают подробности ужасного инцидента. Также полиция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, чтобы избежать подобного рода дорожно-транспортных происшествий. Когда будет восстановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта на этом участке пока неизвестно.