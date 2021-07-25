В Днепре были замечены пресноводные медузы. ФОТО

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Их было замечено довольно большое количество

В Водах Днепра украинцы стали замечать пресноводных медуз. Они имеют довольно небольшой размер, но воде их уже достаточно много. Этих водных обитателей микроскопического размера заметили в селе Чеховка Черкасской области в воде реки Днепр. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на публикацию в Instagram typical_cherkasy.

Как видно на опубликованных кадрах, в воде достаточно много пресноводных медуз. За несколько минут отдыхающие смогли выловить их больше десятка. В комментариях многие пользователи сети отметили, что наличие в пресноводных водах таких жителей говорит о крайне высокой загрязнённости воды.

«Это очень плохо!!! Пресноводная медуза водится только в критически плохой водичке», «Мы видели пару лет назад», «Несчастный Днепр так за**али, что еще только медуз ему не хватает«, — пишут комментаторы.

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Отметим, пресноводные медузы уже ранее были замечены в водах Днепра. В этом году эти водные жители принесли для украинцев очень много неудобств. Особенно на морских курортах таких как Бердянск, Железный порт и конечно Кирилловка. Туристы жаловались на то, что в этом году медуз в воде было просто рекордное количество. В воду невозможно было зайти, она напоминала жижу.