В Луганской области микроавтобус попал в ДТП: пять человек травмированы. ФОТО
Водитель микроавтобуса не справился с управлением
Микроавтобус, который следовал по маршруту Станица Луганская — Харьков попал в серьезное ДТП. Сообщается, что водитель не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек. Всего в салоне микроавтобуса находилось шесть человек. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.
Как уточняется, авария произошла примерно в 15:50 на автодороге Н-21 «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк».
За рулем автомобиля находился водитель 55 лет.
Читайте: Жители оккупированного Луганска массово жалуются на появление рептилий в канализационных сетях (ФОТО)
«Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.
На место дорожно-транспортного предшествия пребыли представители правоохранительных органов и медицинские работники. Они оказали необходимую помощь пострадавшим. Пять человек были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.
Полиция напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь людей.