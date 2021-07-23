В Луганской области микроавтобус попал в ДТП: пять человек травмированы. ФОТО

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Водитель микроавтобуса не справился с управлением

Микроавтобус, который следовал по маршруту Станица Луганская — Харьков попал в серьезное ДТП. Сообщается, что водитель не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек. Всего в салоне микроавтобуса находилось шесть человек. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу полиции Луганской области.

Как уточняется, авария произошла примерно в 15:50 на автодороге Н-21 «Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк».

За рулем автомобиля находился водитель 55 лет.

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«Двигаясь по указанной автодороге в направлении Харькова, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части в кювет. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

На место дорожно-транспортного предшествия пребыли представители правоохранительных органов и медицинские работники. Они оказали необходимую помощь пострадавшим. Пять человек были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Полиция напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь людей.