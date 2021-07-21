СБУ задержала «первого официального пирата» в истории Украины (ФОТО)

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Пирата-злоумышленника разоблачили в городе Николаев

Служба безопасности Украины задержала «первого официального пирата» в истории нашей страны. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на официальное заявление на странице в facebook.

Сообщается о том, что этот украинец захватил судно в Индийском океане и требовал за его освобождение деньги. Подчеркивается, что этот случай стал первым в истории нашей страны. Ранее ещё никогда никому не сообщали о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса). В ходе спецоперации Службы безопасности Украины, мужчину разоблачили в городе Николаев. С момента возвращения на территорию Украины мужчина пару раз делал новый паспорт и менял место жительства.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины вчера обнаружила большой тайник с артснарядами в бывшем окопе боевиков. Схрон был найден около поселка на Луганщине.

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