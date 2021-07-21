Франция подтвердила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение на севере Мали
Истребитель французских ВВС Mirage 2000D разбился во вторник на севере Мали из-за технической проблемы.
Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.
Dassault Mirage 2000D, принадлежащий 3-му истребительному авиакрылу ВВС Франции, взлетел с планируемой авиабазы Ниамей в Нигере. Катастрофа произошла в районе Хомбори.
По словам официального представителя вооруженных сил полковника Паскаля Янни, оба пилота уцелели. Сообщается, что один из них был ранен и доставлен на военную базу Гао.
«Террористические группы не являются причиной проблемы», — сказал Янни.
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Для выяснения причины происшествия будет начато расследование.