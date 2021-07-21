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21.07.2021 г.
09:30 СБУ задержала "первого официального пирата" в истории Украины (ФОТО)
08:37 Франция подтвердила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение на севере Мали
07:00 Над Балтийским морем возникли огромные водные смерчи (ФОТО)
20.07.2021 г.
22:05 Контрразведчики СБУ задержали создателя "конституции ЛНР", экс-"депутата" "парламента" "Л/ДНР" (ФОТО)
20:58 "Жуткое оранжевое облако": в Ровно произошла серьезная авария на химзаводе (ВИДЕО)
19:48 На Закарпатье произошло смертельное ДТП: Mercedes Vito столкнулся с грузовиком
12:00 В Багдаде прогремел взрыв: погибло более 20 людей, десятки раненых (ФОТО)
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Вопросы без ответа: Кто и почему убил известного журналиста Павла Шеремета?

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Через пять лет после убийства журналиста Шеремета в Украине осталось больше вопросов, чем ответов.
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13.07.2021

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Происшествия-видео

14.01.2020 г.
14:50 По торговому центру в Харькове разгуливал львенок (ВИДЕО)
02.01.2020 г.
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12:00 Пилот авиакомпании Wizz Air при посадке в Киеве попал в неловкую ситуацию (ВИДЕО)
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11.11.2019 г.
23:58 Пользователи соцсетей испугались рыбы с «человеческим лицом» (ВИДЕО)
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17:03 В столице авто провалилось под асфальт (ВИДЕО)
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15:29 В Днепре в супермаркете произошла жестокая драка между охранником и покупателем (ВИДЕО)
03.10.2019 г.
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
02.10.2019 г.
18:12 Контрразведчики СБУ разоблачили попытку вербовки иностранца представителями "МГБ ДНР" (ВИДЕО)
16:45 "Евробляхеры" протестуют у стен Рады: подробности (ВИДЕО)
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20:14 Накануне "ХарьковПрайда" Олеся Дония облили зеленкой (ВИДЕО)
03.09.2019 г.
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26.08.2019 г.
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
06.08.2019 г.
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29.07.2019 г.
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17.07.2019 г.
21:30 Во Львове выходили девочку, родившуюся с весом 480 г (ВИДЕО)
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Франция подтвердила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение на севере Мали

Главная » Последние новости » Происшествия » Франция подтвердила, что истребитель Mirage 2000 потерпел крушение на севере Мали
 
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Истребитель французских ВВС Mirage 2000D разбился во вторник на севере Мали из-за технической проблемы.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

Dassault Mirage 2000D, принадлежащий 3-му истребительному авиакрылу ВВС Франции, взлетел с планируемой авиабазы ​​Ниамей в Нигере. Катастрофа произошла в районе Хомбори.

По словам официального представителя вооруженных сил полковника Паскаля Янни, оба пилота уцелели. Сообщается, что один из них был ранен и доставлен на военную базу Гао.

«Террористические группы не являются причиной проблемы», — сказал Янни.

Читайте: В Украине в результате крушения вертолета погибло 2 человека

Для выяснения причины происшествия будет начато расследование.
Экономические новости youtube
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