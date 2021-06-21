Внезапный ливень превратил Черновицкую область в Венецию (ВИДЕО)

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Свыше 10 населенных пунктов в Черновицкой области были затоплены в результате проливного дождя.

Об этом сообщают Экономические новости ссылаясь на пресс-центр облгосадминистрации Черновецкой области.

В результате проливных дождей были затоплены населенные пункты Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженци, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы и Боянчук.

В результате стихии пострадали десятки семей. Дороги, ведущие к деревням, также были смыты.

На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

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