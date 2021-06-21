Внезапный ливень превратил Черновицкую область в Венецию (ВИДЕО)
Свыше 10 населенных пунктов в Черновицкой области были затоплены в результате проливного дождя.
Об этом сообщают Экономические новости ссылаясь на пресс-центр облгосадминистрации Черновецкой области.
В результате проливных дождей были затоплены населенные пункты Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженци, Черный поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковцы и Боянчук.
В результате стихии пострадали десятки семей. Дороги, ведущие к деревням, также были смыты.
На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.
Читайте: В оккупированной Ялте 70 крокодилов вырвались на свободу после потопа (ФОТО и ВИДЕО)
с. Вікно Заставнівський район Чернівецька область
Опубликовано Мирославой Фісюк Воскресенье, 20 июня 2021 г.