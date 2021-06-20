Украинцы рвутся к морю: на трассе к Кирилловке образовались большие пробки (ФОТО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Украинцы рвутся к морю: на трассе к Кирилловке образовались большие пробки (ФОТО) Украинцы рвутся к морю: на трассе к Кирилловке образовались большие пробки (ФОТО)

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Накануне празднования восточными христианами Троицы, 20 июня, украинцы массово направились отдыхать на море, что привело к пробке на трассе в Кирилловку.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает РИА Мелитополь.

Из-за масштабного ремонтных работ дороги Т-0820 «Акимовка-Кирилловка», а также значительного числа автомобильного транспорта отдыхающих движение было остановлено. Работники Мелитопольского районного отдела полиции регулировали движение, чтобы решить проблему.

Существенные пробки наблюдались на 25-35 км, автомобили скапливались у сел Лиманское, Акимовка и Косых.

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