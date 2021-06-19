В Киеве с седьмого этажа выпал двухлетний ребенок. ФОТО

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В этот момент его пьяный отец спал дома

В Киеве с седьмого этажа многоэтажки выпал двухлетний ребенок. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Telegram-канал «Киев Оперативный». На место происшествия сразу же прибыли бригада скорой помощи и представители правоохранительных органов. Но ребенок получил травмы, которые несовместимы с жизнью и скончался до приезда медиков. Выжить, упав с такой высоты, у него не было шансов.

Правоохранительным органам удалось выяснить, что в квартире на момент трагедии находился отец. Но он был в состоянии алкогольного опьянения и поэтому ничего не мог сделать, так как просто спал. Где в этот момент была мать погибшего ребенка также пока устанавливается правоохранительными органами. Также они будут проверять благонадежность этой семьи.

По факту случившегося открыто уголовное дело.

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Представители правоохранительных органов призывают всех родителей быть максимально внимательными и следить за своими детьми. Ведь такое может произойти в каждой семье. На окнах должны быть обязательно установлены москитные сетки, которые в подобной ситуации спасут ребенку жизнь.