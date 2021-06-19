Контрабандисты пытались вывезти из Украины 400 кг авиационных винтов (ВИДЕО)
В аэропорту Киева пограничники пресекли контрабанду 400 килограммов маркированных авиационных винтов, которые должны были переправить самолетом в Нигерию.
Как информируют Экономические новости, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.
«В аэропорту столицы сотрудники пограничной службы и пункта пропуска «Киев» совместно с представителями департамента контрразведки СБУ обнаружили 400 кг маркированных воздушных винтов от самолета Ан-12″, — сообщил в ведомстве.
По данным МВД, полет самолета должен был пролегать по маршруту «Белая Церковь — Борисполь — Гардая (Алжир) — Абуджа (Нигерия)».
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У столичному аеропорту прикордонний наряд та оперативні співробітники ОКПП «Київ» спільно з представниками Департаменту контррозвідки СБУ на літаку АН-12 виявили 400 кг авіаційних повітряних гвинтів з маркуванням.
Повітряне судно слідувало за маршрутом "Біла Церква – Бориспіль – Гардая (Алжир) — Абуджа (Нігерія)".
Опубликовано МВС України Пятница, 18 июня 2021 г.