Ребенок едва не погиб, в момент когда вертолет олигарха приземлился у пляжа под Одессой (ФОТО и ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Происшествия » Ребенок едва не погиб, в момент когда вертолет олигарха приземлился у пляжа под Одессой (ФОТО и ВИДЕО) Ребенок едва не погиб, в момент когда вертолет олигарха приземлился у пляжа под Одессой (ФОТО и ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Мальчик едва не погиб после того, как вертолет бизнесмена приземлился рядом с пляжем, отправив в полет зонтики и палатки в сторону испуганных отдыхающих. Они были вынуждены спасаться бегством после того, как вертолет устроил хаос на тихом побережье в кемпинге "Грибовка" в Одесской области (Украина).

Невероятный момент приближения вертолета UR-ICH со стороны моря запечатлела на камеру отдыхающая Юлия Цуп, которая сидела со своим сыном-подростком, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

Воздушный поток от вертолета образовал мощное воздушное течение, в результате которого зонтики, палатки, столы и пляжные полотенца разлетелись по песку, а изумленные туристы в ужасе наблюдали за происходящим.

Юлия, которая живет в Киеве, поделилась кадрами опасной посадки вертолета на Facebook.

Согласно государственному реестру, вертолет принадлежит местному бизнесмену Анатолию Редеру, боссу фармацевтической компании «ИнтерХим».

Читайте: "Атака божьих коровок": в Одессе жуки "нападают" на туристов (ВИДЕО)

По ее словам, в результате сильного порыва крепежные элементы палаток оторвались от земли и ударили маленького мальчика, который укрывался внутри.

Зонт также был вырван из песка, и он полетел в сторону Юлии и ее сына, а затем сломал соседнюю палатку в нескольких метрах от них.

Она рассказала интернет-изданию Focus: «Слава Богу, никого ничего не ранило».

Читайте: "Отели под открытым небом": в Турции туристы ночуют на пляжах из-за жары

«Когда я пришла в себя, я побежала на гору к этому чертову пилоту, но не услышала от него ни извинений за то, что он расплющил людей, ни компенсации за причиненный ущерб. По его мнению, мы были не важнее муравьев», — поделилась Юлия.

Она рассказала, как пострадавшие в результате инцидента туристы собрали вещи и ушли со своими детьми, в то время как другие посетители пляжа в панике пытались восстановить свои поврежденные вещи.

В последующие дни вертолет продолжал высаживать своих пассажиров в том же месте, несмотря на то, что посеял хаос на пляже, но вместо этого он избегал побережья и выполнял полеты с поля.

«Ущерб уже нанесен, потому что каждый раз, когда я слышу вертолет, я не знаю, чего ожидать», — сказала Юлия.

Неизвестно, сколько человек пострадало во время инцидента, и неизвестно, были ли подключены компетентные государственные структуры.

Опубликовано Юлией Цуп Воскресенье, 11 июля 2021 г.