Бортпроводник попытался открыть дверь и выпрыгнуть во время полета самолета (ВИДЕО)

На одном из рейсов авиакомпании Delta, после того как самолёт набрал высоту, один из бортпроводников попросил пассажиров одеть кислородные маски и попытался открыть дверь самолёта.

Экстремальным для многих пассажиров выдался полёт на борту самолёта авиакомпании Delta, который направлялся из Калифорнии в Джорджию. После сообщения по громкой связи с просьбой всем пассажирам одеть кислородные маски, один из бортпроводников направился к двери самолёта и начал ее открывать, информируют Экономические новости со ссылкой на CBS. Видео инцидента на борту опубликовали очевидцы инцидента в Twitter.

Его действия тут же были пресечены экипажем судна. Более того, по громкой связи экипажем была высказана просьба всем здоровым и сильным мужчинам прийти на помощь и попытаться удержать бортпроводника, который в этот момент кричал и матерился, пытаясь вырваться и продолжить открывать двери воздушного судна, которое находилось на большой высоте.

После того как экипаж самолёта благополучно приземлился в аэропорту Оклахомы, бунтующий бортпроводник был передан полицейским.

О причинах подобного поступка пока ничего не известно.

Как сообщили в авиакомпании Delta, мужчина был запасным бортпроводником авиакомпании, которая впоследствии принесла свои извинения пассажирам в связи с данным инцидентом.

⚠️🇺🇸#ALERT: Delta airlines flight diverted after man attempts to force open cockpit and side doors#OklahomaCity l #OK

Delta flight 1730 from LAX to Atlanta has been diverted after a man attempts to gain entry into cockpit and force open side doors.

This is a developing story. pic.twitter.com/sQsmusoOye

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) June 12, 2021