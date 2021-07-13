Индийская ракета BrahMos вышла из строя во время испытаний

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Индийская сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos с увеличенным радиусом действия потерпела неудачу во время испытаний у побережья штата Одиша в Бенгальском заливе в понедельник.

Как сообщают Экономические новости со ссылкой на индийское информационное агентство ANI, ракета рухнула вскоре после взлета. Испытывалась версия ракеты увеличенной дальности, способная поражать цели до 450 км.

Текущая максимальная дальность полета ракеты Brahmos оценивается в 300 км.

«Ракета упала вскоре после запуска сегодня утром. Причины отказа будут проанализированы учеными из Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и аэрокосмической корпорации BrahMos», — говорится в отчете об испытаниях.

Источники сообщили, что на первый взгляд кажется, что ракета вышла из строя из-за проблем с двигательной установкой, но точная причина станет известна только после полного анализа испытаний.

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Официального подтверждения происшествия со стороны организации DRDO, курирующей Brahmos Aerospace, не получено.

Если это подтвердится, этот день станет редким провалом в безупречном послужном списке Brahmos Aerospace по успешным испытательным запускам и интеграции в вооруженные силы Индии.

Ракеты Brahmos бывают сухопутными, военно-морскими и военно-воздушными. В воздушном варианте ракета запускается с истребителя-бомбардировщика СУ-30МКИ.