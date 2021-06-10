У сотрудницы института биотехнологий дома в холодильнике наши пробирки с опасным штаммом вируса

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Заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологией и штаммов была уличена в краже пробирок с особо опасным вирусом, который в последствии планировала продать.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

В обязанности сотрудницы института биотехнологией и штаммов входило поддержание производственных и контрольных штаммов особо опасных вирусов, которые в случае беспечного отношения могут молниеносно распространяться на большие территории.

Бывшая заведующая, чтобы скрыть пропажу образцов, преднамеренно нарушала методику посева вируса, уменьшая количество исходных образцов для получения новой популяции вирусов, при этом не возвращала их обратно в хранилище, а забирая себе.

Характерно то, что образцы опасного вируса «ньюкаслской болезни птицы» она хранила в своём домашнем холодильнике, как утверждает следствие, намереваясь их продать. Именно там и были обнаружены образцы вируса сотрудниками Офиса Генпрокурора.

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Сейчас подозреваемой предъявлено подозрение в завладении чужим имуществом посредством злоупотребления своими служебным положением.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.