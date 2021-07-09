Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, — эксперты

Главная » Последние новости » Новости экономики » Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, - эксперты Рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики, - эксперты

Закрыть Отправить

Недавно цена на нефть резко пошла вверх и многих это обеспокоило

Эк5сперты уверяют, недавний рост цен на нефть особо не повлияет на восстановление мировой экономики. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на мнение экспертов The Wall Street Journal и Ліга. Бізнес.

Трудности, которые возникнут на фоне подорожания нефти, миру помогут выдержать страны с развитой экономикой. Главный экономист PNC Financial Services Group Гас Фаучер убежден, что 75 долларов за баррель нефти, это «довольно мало», чтобы повлиять существенно на ситуацию в мире в области экономики.

Но есть один показатель, на который стоит обращать внимание. В данном случае речь идет о нефтяной нагрузке или стоимости нефти как валового внутреннего продукта. Этот показать является индикатором воздействия нефти на экономический рост. Поэтому он влияет на рост и развитие мировой экономики.

По данным Morgan Stanley, этот показатель, как ожидается, вырастет до 2,8% мирового ВВП к 2021 году при ожидаемой средней цене на нефть в 75 долларов за баррель в этом году. Но если сравнивать его со средним долгосрочным показателем, то он все ровно остается ниже на 3,2%.

Читайте: На нефтяном рынке назревает хаос. Что будет с ценами на "черное золото"?

Напомним, в начале июля цена за баррель нефти выросла больше 75 долларов. Это самая высокая цена с 2014 года.