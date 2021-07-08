«Украина ожидает до $10 млрд дополнительных инвестиций из-за начала работы рынка земли», — Шмыгаль

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Денис Шмыгаль уверен, что работа рынка земли в Украине принесет хороший результат в виде дополнительных инвестиций

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина уже в ближайшее время может получить дополнительные инвестиции. В данном случае речь идет о 10 миллиардах долларов. Привлечь их поможет работающий рынок сельскохозяйственных земель. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Укринформ.

Об этом политик рассказал во время открытия в Вильнюсе вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине.

«Рынок фактически начал свою работу и, я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики. Мы ожидаем 10 млрд долларов США дополнительных инвестиций в связи с началом работы рынка сельскохозяйственных земель», — сказал Шмыгаль.

Денис Шмыгаль поделился также прогнозом Всемирного банка. Согласно ему снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

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Премьер-министр также сообщил, что в Украине за первые шесть дней открытия рынка земли было заключено более 300 договоров на участки сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу сельскохозяйственных земель был снят законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вступил в силу 1 июля 2021 года.