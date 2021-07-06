Украина получила $212 млн от ВБ на борьбу с кибератаками и интеграцию с энергосистемой ЕС

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина получила $212 млн от ВБ на борьбу с кибератаками и интеграцию с энергосистемой ЕС Украина получила $212 млн от ВБ на борьбу с кибератаками и интеграцию с энергосистемой ЕС

Закрыть Отправить

Всемирный банк одобрил выделение низкопроцентного кредита в размере $212 млн. на помощь Украине в синхронизации ее энергосистемы с энергосистемой Европейского союза.

Кредитная программа включает в себя заем в размере 177 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), базирующейся в США, которая помогает странам со средним уровнем дохода, заем в размере 34 млн долларов от Фонда чистых технологий (CTF) и грант CTF в размере 1 млн долларов для повышения устойчивости украинской энергосистемы, информируют Экономические новости.

Всемирный банк сообщил, что средства, предоставленные компании «Укргидроэнерго», которая управляет гидроэлектростанциями на реках Днепр и Днестр, помогут оплатить 197-мегаваттные аккумуляторные системы хранения энергии короткого действия в сочетании с солнечными электростанциями на пяти плотинах. Общая установленная мощность объектов «Укргидроэнерго» составляет 5,7 гигаватт.

«Это поможет Украине интегрировать свою энергосистему с европейской энергосистемой», — сказал Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка. Проект также поможет Украине соответствовать европейской программе «Зеленый курс»».

Это амбициозный план Европейского Союза по внедрению переходного периода для достижения 27 странами статуса «климатически нейтрального» к 2050 году.

Читайте: Как превратить Украину из эпицентра судебной коррупции в эталон судебной практики

Программа кредитования направлена на то, чтобы помочь Украине сократить выбросы углекислого газа путем содействия большей интеграции возобновляемых источников энергии, диверсификации источников энергии и расширения участия частного сектора в хранении электроэнергии.

В 2017 году Украина подписала соглашение, обязывающее страну синхронизироваться с системой ENTSO-E (Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии) к 2026 году, и обязалась соблюдать принципы надлежащего корпоративного управления в электроэнергетическом секторе.

Поддержание стабильной электросети было важнейшим вопросом в постсоветскую эпоху.

Читайте: Всемирный банк выделит Украине 350 миллионов. Шмыгаль рассказал, на что они пойдут

Этот вопрос стал еще более актуальным после кибератаки, которая вывела из строя значительную часть украинской сети в декабре 2015 года — в этом инциденте обвинили российских хакеров.

В прошлом году Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против шести офицеров российской военной разведки в связи с всемирной хакерской кампанией, которая привела к массовым нарушениям и обошлась в миллиарды долларов.

Украинская электросеть была одной из указанных целей, наряду с президентскими выборами во Франции в 2017 году и церемонией открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.