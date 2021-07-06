Авиакомпания «Антонов» выполнила перевозку трех пожарных машин из Ближнего Востока в Центральную Азию

Главная » Последние новости » Новости экономики » Авиакомпания "Антонов" выполнила перевозку трех пожарных машин из Ближнего Востока в Центральную Азию Авиакомпания "Антонов" выполнила перевозку трех пожарных машин из Ближнего Востока в Центральную Азию

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Авиакомпания "Авиалинии Антонова" одним рейсом перевезла три пожарные машины с Ближнего Востока в Центральную Азию.

Перевозчик совершил перелет на одном из своих самолетов Ан-124-100М-150 с базы в Украине на Ближний Восток, чтобы забрать три пожарные машины Rosenbauer Panther 6×6, информируют Экономические новости.

Каждая пожарная машина весила 21 тонну и имела длину 12 метров.

Затем перевозчик доставил машины в Центральную Азию и забрал груз для отдельного проекта.

Авиакомпания «Авиалинии Антонова» заявила, что выполнила операцию в сжатые сроки.

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Иван Божко, коммерческий директор авиакомпании «Авиалинии Антонова», прокомментировал: «Когда компания Rosenbauer обратилась к нам и описала ситуацию, которая повлияла на перемещение ее пожарных машин, авиакомпания «Авиалинии Антонова» смогла соединить этот груз с расписанием рейсов, уже выполняемых в регионе, и предложить экономически эффективное и оперативное решение, отвечающее требованиям компании Rosenbauer».

Филипп Карл, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Rosenbauer International, добавил: «Мы снова имели удовольствие работать рука об руку с авиакомпанией «Авиалинии Антонова», чтобы доставить наши пожарные машины по воздуху в труднодоступный конечный пункт назначения».

Недавно авиакомпания «Авиалинии Антонова» перевезла пять вертолетов Black Hawk из Польши на Филиппины на одном из своих семи самолетов Ан-124-100.