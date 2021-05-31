«Не хватает рабочих рук»: Польша упрощает трудоустройство для украинцев

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Украинская власть пытается придумать, как задержать рабочих дома

Работодатели в Польше сетуют на недостаток рабочих рук, потому власти планируют упростить иностранцам доступ к рынку труда. Как передают Экономические Новости со ссылкой на Dziennik.pl, недостаток рабочих наблюдается в строительстве, торговле и других, менее традиционных для иностранцев сферах.

По словам заместителя министра развития, труда и технологии Польши Ивоны Мизалек, власти страны намерены сделать так, чтобы работники из других стран могли легко приехать в Польшу, начали работать по специальностям, которыми не хотят или не могут заниматься польские работники.

Чиновница отметила, что работодатели в Польше всё чаще жалуются на то, что им не хватает работников не только в привычных для заробитчан сферах, как вот строительство или торговля, но и в других. Например, информационно-комуникационных услугах. Детали новых условий трудоустройства пока что находятся в стадии разработки, о подробностях сообщат со временем.

Отметим, ранее сообщалось, что более половины работодателей в Польше жаловались на то, что пандемия сильно повлияла на количество заробитчан из Украины. Кроме того, Экономические Новости сообщали о том, что украинцы начали терять интерес к Польше.

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