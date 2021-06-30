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Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит транш МВФ

Главная » Последние новости » Новости экономики » Стало известно, когда и при каких условиях Украина получит транш МВФ
 
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На протяжении пленарных недель, которые остались до конца текущей сессии ВРУ, нардепы планируют проголосовать за законопроекты, необходимые для получения денег МВФ и макрофинансовой помощи от Европейского союза

Как сообщают Экономические Новости, об этом во время пресс-брифинга рассказал председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.

По его словам, все проекты законов в данном пакете должны быть проголосованы в течение двух недель и в первом чтении все инициативы уже проголосованы: «Осталось принять их во втором чтении — все, кроме закона о НАБУ. Его будут рассматривать уже осенью, потому что пока не закончена подготовка документа ко второму чтению», — рассказал он.

Арахамия также пояснил важность этого голосования. Так, в случае принятия законов наша страна может рассчитывать на транш от Международного валютного фонда.

Председатель фракции пояснил необходимость принятия проекта закона под номером4367. Он позволит улучшить качество выполнения Нацбанком функций в сфере банковского регулирования. Его парламентарии приняли во втором чтении в среду, 30 июня.

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«Если не усилим банковский надзор — тогда мы не застрахованы от повторения ситуаций многолетней давности, когда вкладчики просто теряли свои средства. Я считаю, нужно производить регулировку можно жестче и впоследствии постепенно смягчать его — когда увидим, что вся система работает нормально», — резюмировал Арахамия.
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 58

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