Остатки денежных средств на счетах учреждений здравоохранения достигают почти 18 млрд гривен, — Минфин

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Накопленные средства на счетах медучреждений говорят о неэффективности их использования

Министерство финансов Украины предоставило отчет о денежных средствах, которые за последнее время были накоплены на счетах медицинских учреждений. Общая их сумма почти достигает 18 млрд гривен. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

По состоянию на 01.04.2021 остаток средств на счетах 2431 учреждения здравоохранения составил 17,7 млрд грн. Для сравнения, по состоянию на 1.01.2021 года на счетах 2437 учреждений медицинских услуг было накоплено 16,9 млрд гривен. 129 учреждений (5 %) накопили более 50 % от общей суммы остатков — 8,9 млрд грн.

Согласно отчету, больше всего средств накоплено на счетах медицинских учреждений, которые предоставляют вторичную (специализированную) медицинскую помощь. В данном случае речь идет о сумме в 11,8 млрд гривен. На счетах экстренной медицинской помощи в общей сложности накоплено 4,1 млрд гривен. А учреждения первичной медицинской помощи накопили 1,7 млрд гривен.

«Поставщики медицинских услуг продолжают накапливать средства на счетах. Эти средства могли бы быть направлены как на обновление материально-технической базы учреждений, так и на повышение уровня оплаты труда медицинских работников. Есть, конечно, положительные сдвиги. Так, например, отдельные центры экстренной медицинской помощи направляют накопленные остатки на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Но таких случаев, к сожалению, немного », — сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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При этом Министерство финансов Украины постоянно получает запросы на увеличение финансирования учреждений медицинской помощи. Но цифры, приведенные выше, говорят о том, что средства, которые уже есть на счетах этих учреждений расходуются неэффективно.

Минфин настаивает на том, чтобы все накопленные средства были использованы по назначению и медицинские учреждения предоставили подробные отчеты об этом.

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