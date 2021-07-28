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Железняк рассказал, как выгнать украинский бизнес из «тени»

Главная » Последние новости » Новости экономики » Железняк рассказал, как выгнать украинский бизнес из "тени"
 
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Некоторый бизнес в Украине можно вообще не проверять

Чтобы облегчить бизнесу жизнь, нужно уменьшить или автоматизировать проверки контролирующих органов и снизить налоговую нагрузку. Как сообщают Экономические Новости, таким мнением поделился председатель парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк.

По его мнению, определенный бизнес в Украине можно спокойно не проверять. Это касается малого бизнеса: «Я лично во время карантина был автором нормы о моратории на проверки. И ничего страшного тогда не произошло: все работали, неплохо платили налоги в госбюджет и никакого массового отравления или пожаров не было. Это еще раз доказывает: множество проверок — не способ контроля качества или безопасности, а способ зарабатывания чиновниками денег», — считает нардеп.

Железняк рассказал о том, что определенные проверки можно перевести в автоматический режим для устранения человеческого фактора по аналогии автоматического контроля скоростного режима на автодорогах.

«Автоматизация всего, что можно. Замечательный пример — камеры на дорогах, фиксируют скоростной режим. Когда камера фиксирует превышение, никто не жалуется, что полиция или гаишники требуют денег и никто из кустов НЕ выскакивает», — отметили в «Голосе».

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Также, Железняк считает, что выгнать бизнес из «тени» совсем не сложно. Для этого достаточно уменьшить налоговую нагрузку на предпринимателя и ему станет выгодно держать наемных работников в штате.

«Почему многие люди работают в тени и получают зарплату в конвертах? Потому что невозможно предпринимателю платить нормальную зарплату с таким уровнем нагрузки налогов на труд, который составляет 40%. И когда власть популистски поднимает минимальную зарплату, то предпринимателю остается либо работать в убыток, или оформлять работника в тени. Логично было бы уменьшать налоговую нагрузку на труд, чтобы предпринимателю было выгодно держать человека в штате. Даже уменьшение налоговой нагрузки до 30% привело бы к увеличению официально оформленных в штат работников», — резюмирует народный депутат.


Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 25

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