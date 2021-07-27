Мировой урожай оказался под угрозой из-за погодных аномалий

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Аграриев всего мира ждут непростые времена

Аграриев всего мира ждут очень непростые времена, так как из-за неблагоприятной погоды в ближайшие годы будет сильно страдать урожай. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на сайт Bloomberg.

В последнее время не проходит и недели без сообщений о климатических катастрофах в разных уголках мира. Этой весной Европу заливало дождями, из-за которых у зерновых началась «эпидемия» грибкового заболевания. Это даже стало причиной того, что пришлось временно остановить сборы урожая. А пока европейцы потерпали от ливней, Северная Америка изнывала от невыносимой жары, которая уничтожила урожай. В Бразилии аграриев испытывали рекордные за тридцать лет морозы, а китайцы пострадали от наводнений.

Индекс цен на продукты ООН начал идти вниз в начале лета и остановился на отметке +34% в сравнении с 2020 годом.

Отметим, что Украина также пострадала от аномальной погоды. Резко сократился в сравнении с прошлыми сезонами урожай овощей, фруктов, ягод.

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Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что на юге Южно-Африканской Республики наблюдается аномально низкая температура воздуха, а также — регион завалило снегом. По словам синоптиков, подобная аномально холодная температура может продержаться в этой части планеты около недели.