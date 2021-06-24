РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости экономики

24.06.2021 г.
13:43 В Украине придумали, как реконструировать старое жилье
13:06 В Украине выделили больше 80 миллионов на повышение квалификации для госслужащих
10:17 Америка поддержала Россию и "Северный поток-2". Что теперь делать Украине?
09:37 В пандемический год рост экономики показали только три страны мира
09:07 Состояние самых богатых людей Америки за время пандемии увеличилось на 1,2 триллиона долларов: инфографика
08:49 Украинцев зазывают на работу в Чехию: кому платят от 100 тыс. в месяц?
23.06.2021 г.
21:40 Ректор Киевского национального авиационного университета Луцкий причастен к выведению денег вкладчиков из Терра Банка, но не осужден - расследование Народной правды
Все новости экономики

Аналитика

22.06.2021

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Зе-власть окончательно "пошла по беспределу", когда руками подконтрольных народных избранников решилась на то, о чем много говорили "папередники", но ...
19.06.2021

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов

Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Зе-власть ищет и находит все новые и новые способы сделать как можно больше гадостей рядовым гражданам. Впрочем, нерядовых это тоже касается, но их судьба ...
18.06.2021

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать

Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
1 июля в Украине стартует рынок земли, который позволит гражданам страны продавать и покупать землю сельхозназначения. Почти семь миллионов украинцев ...

Последние новости

24.06.2021 г.
13:43 В Украине придумали, как реконструировать старое жилье
13:23 Вылетела на встречную полосу: под Ровно произошло смертельное ДТП. ФОТО
13:06 Температура в кабине достигала +47 градусов: Водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения
13:06 В Украине выделили больше 80 миллионов на повышение квалификации для госслужащих
12:54 Инициатива о повышении рентной ставки препятствует долгосрочным инвестициям в отрасль - гендиректор "Метинвеста"
12:41 Особенности и преимущества применения микроскопа в стоматологии
12:31 "Метинвест" намерен в ближайшие 5 лет инвестировать полмиллиарда долларов в экологические проекты
12:12 Альянс стал крепче: Американский генерал назвал жесткий способ избежать конфликта с РФ
12:00 На чувство юмора жара не влияет: как украинцы шутят на тему аномальной погоды
11:48 Украинец в Варшаве "отбивался" огнетушителем от полиции и прославился в сети (ВИДЕО)
11:38 В Москве пригрозили огневым поражением кораблям НАТО в Черном море
10:58 Циклон завис надолго: Ученые пояснили причины аномальной погоды в Украине
10:28 В киевских водоемах начали замечать странных "пришельцев" (ФОТО)
10:28 Ректор НАУ Максим Луцкий не имеет к «Терра-Банку» никакого отношения, - суд
10:17 Америка поддержала Россию и "Северный поток-2". Что теперь делать Украине?
10:03 Киберполиция блокировала деятельность мошеннического call-центра
09:45 Tesla представила пятый по мощности компьютер в мире для обучения ИИ в нейронных сетях
09:37 В пандемический год рост экономики показали только три страны мира
09:17 Трагедия самолета МАУ в Иране: Появились результаты важной экспертизы
09:09 Это не предел: Аномальная жара в Киеве побила рекорд
09:08 Ученые нашли потенциальные признаки существования жизни на Венере
09:07 Состояние самых богатых людей Америки за время пандемии увеличилось на 1,2 триллиона долларов: инфографика
09:02 Определились все пары 1/8 финала Евро-2020
08:49 Украинцев зазывают на работу в Чехию: кому платят от 100 тыс. в месяц?
08:39 Как изменились мегаполисы мира за последние 100 лет. ФОТОрепортаж
08:36 "Даже в Мадриде будет посвежее": как долго в Украине продлится жара
08:26 После интервью Меган Маркл Букингемский дворец решил увеличить количество персонала из этнических меньшинств - СМИ
08:21 Индийский штамм COVID-19 "Дельта плюс" стремительно распространяется по всему миру: что известно
08:14 В сети появились фото последствий урагана в Польше (ФОТО)
07:45 Кабмин собирается штрафовать за проникновение на военные объекты
07:00 Курьез: мужчина бросил в реку послание в бутылке, и через 95 лет оно попало к его дочери
23.06.2021 г.
21:58 Спецназовцы Украины, Британии и США провели масштабные военные учения (ФОТО)
21:29 Классон принёс Швеции первое место, Польша не проходит в плей-офф ЕВРО-2020
21:24 Сборная Украины вышла в плей-офф ЕВРО-2020
21:00 Лес под Херсоном оккупировали экзотические кактусы (ВИДЕО)
20:58 В Британии автомеханик нашел под капотом авто необычного пассажира (ФОТО)
20:10 Стало известно, как Украина должна противостоять российской пропаганде
19:48 Минздрав готовит новые карантинные ограничения из-за штамма "Дельта"
19:24 Противоракетная оборона Европы: США разворачивают в Польше новейшую систему Aegis Ashore
18:46 В Украине зарегистрировали первые случаи заболевания опасным штаммом COVID-19 "Дельта"
18:16 Сегодня на Евро-2020 решится судьба сборной Украины по футболу
18:09 В Лондоне запускают водородные автобусы
17:48 Ситуация накаляется: Турция обвинила Грецию в невыполнении меморандума и начала военные учения
17:06 Хакеры подделали данные о дислокации военных кораблей НАТО
16:38 Экономика Украины начала выходить из кризиса, - НБУ
16:13 "Пока не поздно!" Белый дом призвали предоставить Украине летальное оружие
16:01 В Киеве ограничена работа Центрального и Южного ж/д вокзалов: подробности
15:37 Бывший разведчик КГБ Швец считает, что Владимир Путин похож на Гитлера после Сталинграда
15:01 После потопа пригород Ялты оказался погребен под грудами камней и мусора (ФОТОрепортаж)
14:16 Путинские войска обстреляли эсминец Североатлантического Альянса у берегов Крыма
14:00 Ученые выяснили, как пыльца растений может усиливать распространение COVID-19
13:40 США ожидают, что Германия не позволит использовать "Северный поток-2" против Украины
13:40 В Чернобыльском заповеднике заметили редкое насекомое (ФОТО)
13:20 Центр вакцинации от коронавируса в Киеве снова начнет работать в будние дни
13:17 С кем будут работать "инвестняни": В Украине установили требования для претендентов-инвесторов
13:08 Пенсионерка из США случайно обнаружила на своем счету миллиард долларов
13:06 В Украине резко упало количество браков
13:00 Производство электроэнергии в Украине выросло с начала года на 6%
12:55 Россия грозит Западу применением ядерного оружия
12:48 Гордон отличился новой странной шуткой
12:30 ТОП самых популярных среди украинцев машин на газу и с пробегом
12:26 Украинские рынки уже наполнились первой малиной, но цена бьет рекорды
12:17 Венгрия будет бесплатно вакцинировать украинцев. Кто в списке?
12:05 В небе над Одессой заметили американские конвертопланы и транспортный самолет (ФОТО)
12:05 Украину может накрыть летняя волна "индийского" штамма COVID-19, - врач-инфекционист
11:27 "Коля снимал кино": Нардеп Тищенко задержал вылет самолета из Киева (ВИДЕО)
11:05 В Польше выступили со смелым обвинением в адрес Путина
10:46 "Все море в этой нечисти": В Азовском море туристов атакуют морские блохи (ВИДЕО)
10:43 Экс-глава Минздрава озвучила проблему с прививками против COVID-19
10:25 Украина покупает у Великобритании корабли Королевского флота (ФОТО)
10:19 Дональд Трамп хотел ссылать американцев, зараженных коронавирусом, в тюрьму Гуантанамо
10:05 Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара
09:56 Первые пять месяцев Байдена оказались лучшими в жизни Путина, – СМИ
09:54 В России разрабатывают программу по имплантации чипов в мозг человека
09:41 Ученые рассказали, с чем связана потеря нюха и вкуса при COVID
09:38 Новый президент Ирана отказывается от встречи с президентом США Джо Байденом
09:25 Американские ученые доказали смертоносную лабораторную утечку сибирский язвы в СССР – СМИ
09:21 ООН собирается включить Большой Барьерный риф в список объектов всемирного наследия, находящихся «в опасности»
09:15 Эксперты рассказали, что будет с гривной до конца года
09:01 В этом году украинцам пересчитают пенсии. Кто получит прибавку?
08:57 В Южной Корее разработали РЛС, которая сможет обнаруживать БПЛА размером с бейсбольный мяч
08:48 Синоптики предупредили жителей столицы о "настоящем аде"
08:31 Война на Донбассе: Враг атаковал ВСУ из воздуха, а утром ударил из минометов
07:45 Украинцев в этом году еще трижды ждет повышение пенсий
07:15 Ученые определили, кто легче переносит коронавирус: вегетарианцы или мясоеды
00:20 В Британии обнаружили необычный симптом у COVID-вакцинированных
Все новости »

В Украине выделили больше 80 миллионов на повышение квалификации для госслужащих

Главная » Последние новости » Новости экономики » В Украине выделили больше 80 миллионов на повышение квалификации для госслужащих
 
Печать Отправить на почту

 

 

Соответствующий указ был подписан в Кабмине

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительное финансирование на повышение квалификации государственным служащим. Были утверждены объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам госслужбы на повышение квалификации государственных служащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Министерство экономики Украины.

«Люди – это основной капитал Украины, именно поэтому профессиональное развитие государственных служащих – важное задание правительства и министерства», – отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Благодаря такой инициативе и выделенным средствам в этом году повысить свою квалификацию смогут 63,5 тыс. госслужащих и чиновников местного самоуправления. В общей сложности на это планируют выделить 85,7 млн грн. Известно, деньги будут направлены из государственного бюджета.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение численности государственных служащих на 10%.

Читайте: Кабмин сделал еще один важный шаг к членству Украины в НАТО

«Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%», — написал Шмыгаль.

 
Экономические новости youtube
Посещений: 3

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Владимир Фесенко: Путин призвал воспринимать всерьез призывы Зеленского принять Украину в НАТО
Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook
Закон о деолигархизации: пиаршоу или реальная борьба
«Северный поток-2»: риски и последствия для Украины
Пора отдыхать: Как и где комфортно и безопасно провести отпуск-2021
Итоги мая: Уникальный шанс для Украины, битва за Киев и шпионские страсти в Европе
Кризис в Гибралтаре с видом на Западную Сахару. Марокко не первый раз давит нелегалами на Испанию и Европу
Все статьи



Армия

Беспилотный летательный аппарат «R-400»
Самолет «KARLSSON»
Беспилотный летательный аппарат «Кажан-2»
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Ефремов
Александр
Монтян
Татьяна
Пригунов
Глеб
Геращенко
Ирина
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Синоптики сообщили, когда в Украине закончится жара (13881)

Уровень знаний значительно упал: "перлы" из сочинений украинских школьников на ВНО-2021 (11133)

В сети высмеяли потасовку в Раде между Кивой и Тищенко меткими фотожабами (ФОТО) (9478)








Экономические новости youtube



Земля




Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 