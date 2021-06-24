В Украине выделили больше 80 миллионов на повышение квалификации для госслужащих

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Соответствующий указ был подписан в Кабмине

Кабинет министров Украины принял решение выделить дополнительное финансирование на повышение квалификации государственным служащим. Были утверждены объемы государственного заказа Национальному агентству по вопросам госслужбы на повышение квалификации государственных служащих, глав местных госадминистраций и их заместителей, а также представителей местного самоуправления в 2021 году. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Министерство экономики Украины.

«Люди – это основной капитал Украины, именно поэтому профессиональное развитие государственных служащих – важное задание правительства и министерства», – отметил глава ведомства Алексей Любченко.

Благодаря такой инициативе и выделенным средствам в этом году повысить свою квалификацию смогут 63,5 тыс. госслужащих и чиновников местного самоуправления. В общей сложности на это планируют выделить 85,7 млн грн. Известно, деньги будут направлены из государственного бюджета.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал сокращение численности государственных служащих на 10%.

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«Эффективность в работе государственных служащих должна быть на первом месте. Правительство делает важные шаги для завершения реформы госуправления. В рамках этой инициативы предельная численность государственных служащих ЦОИВ и их территориальных подразделений должна уменьшиться примерно на 10%», — написал Шмыгаль.