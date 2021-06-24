Украина получила дополнительно 8 млн евро для повышения энергоээфективности домов

Главная » Последние новости » Новости экономики » Украина получила дополнительно 8 млн евро для повышения энергоээфективности домов Украина получила дополнительно 8 млн евро для повышения энергоээфективности домов

Закрыть Отправить

Всего в рамках этой программы Украина получит 300 млн евро

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал о том, что было получено 8 млн евро дополнительного финансирования программы энергоэффективности зданий. Деньги были получены при подписании нового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и донорским фондом E5P. Все средства будут направлены для реализации проекта «Энергоэффективность общественных зданий в Украине». Речь идет о предоставлении дополнительного гранта на 8 млн евро. В общей сложности в рамках этой программы Украина получит 300 млн евро.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Facebook Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

«Энергоэффективность — неотъемлемая составляющая регионального развития на ближайшие годы. Искренне благодарен нашим партнерам из ЕС и донорскому фонду E5P за грантовую поддержку на реализацию рамочного кредита ЕИБ в размере 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий. Убежден, что подписанные сегодня соглашения являются важным шагом на пути к энергонезависимости Украины», — подчеркнул министр Алексей Чернышов.

Кроме того в правительстве Украины ожидают, что вскоре будет подписано еще одно соглашение, которое поможет получить инвестиционный грант в размере 1 млн евро от NIP.

Читайте: Нацбанк выдал 9,1 миллиарда гривен долгосрочных кредитов рефинансирования

Глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон отметил, что энергоэффективность играет важную роль в противодействии климатическим изменениям и занимает значительное место среди приоритетов ЕИБ. Поэтому в такие проекты будут поступать дополнительные инвестиции.