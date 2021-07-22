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Инспекторы будут ходить по домам получателей субсидий, и это неконституционно, — Михаил Цымбалюк

Главная » Последние новости » Новости экономики » Инспекторы будут ходить по домам получателей субсидий, и это неконституционно, - Михаил Цымбалюк
 
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Проверки получателей субсидий противоречат Конституции

В стране готовятся масштабные проверки украинцев, которые получают соцпомощь. На официальном сайте Министерства социальной политики выставлен на общественное обсуждение проект постановления КМУ, которым прописывается порядок этих проверок. Подобная идея нарушает и закон Украины, и Конституцию. Как передают Экономические Новости со ссылкой на сайт «Батькивщины«, такое мнение высказал нардеп Михаил Цымбалюк.

Он отмечает, что в Украине инспекторы будут ходить по домам украинцев, изучая на практике, как живут те, кто претендует на средства из госбюджета или уже их получает, и если не впустить контролеров в дом, то выплата автоматически перестанет приходить на счет человека. По мнению Цымбалюка, это не конституционно, так как жилище человека — неприкосновенно, и попасть в него без разрешения можно только после судебного решения. Более того, Конституционный суд в свое время уже указывал на недопустимость прекращения соцвыплат, если нет веских доказательств, что они получены человеком незаконно.

По прогнозу депутата от «Батькивщины», эту ​​законодательную инициативу в парламенте заброкируют, ведь в Украине уже существенно уменьшили выплаты субсидий, а платежеспособность людей находится на низком уровне.

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что в Украине готовятся массовые проверки получателей субсидий. Правда, о подобных «гостях» пока что официально не сообщалось.

Читайте: "Победа Украины состоит в сильной украинской армии и не менее сильной дипломатии", - Цымбалюк
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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