В Минэкономики рассказали об основных путях «стартового успешного развития» экономики Украины

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Алексей Любченко рассказал о факторах и векторе стартового успешного развития экономики.

Министр экономики Украины Алексей Любченко, рассказывая о путях развития экономики Украины в публикации «Ключевые задачи для экономического роста Украины» на сайте LB.ua, сообщил, что важными факторами успешного развития экономики Украины являются внутренний спрос и национальный рынок. Об этом информируют Экономиеские Новости со ссылкой на Минэкономики.

По мнению министра экономики, при разработке механизма экономического развития важно учитывать фактор внутреннего спроса. Алексей Любченко напомнил, что важным вектором стартового эффективного развития украинской экономики является концентрация усилий по созданию эффективного национального рынка и поддержания внутреннего спроса. Это должно позволить запустить систему генерирования доходов в экономике, способствовать формированию стабильной консолидации финансовых ресурсов для успешной реализации экономической стратегии.

Любченко отмечает, что для создания стартового потенциала национального рынка важны монетарная и стимулирующая политика. Денежное предложение должно поступать в украинскую экономику по международным каналам поддержки, монетарным и фискальным каналам, а направляться должно в отрасли производства и инфраструктуры.

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Министр экономики Украины также сообщил, что к первоочередным мерам реализации стратегии развития экономики следует отнести следующие направления реформирования:

— развитие национального рынка, восстановление инфраструктуры и ее развитие;

— развитие кредитного рынка, создание эффективной банковской системы;

— формирование действенных фискальных стимулов, здоровых государственных финансов, государственного спроса;

— улучшение инвестиционного климата.