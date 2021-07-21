«Катастрофа для США»: «Байден полностью сдался Путину», — американский сенатор

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Запуск путинского проекта "Северный поток-2" - геополитическая победа президента Российской Федерации

Договоренности между Вашингтоном и Берлином по поводу финализации строительства проекта «Северный поток-2» — настоящая катастрофа для Соединенных Штатов Америки. Как информируют Экономические Новости, такое громкое заявление сделал сенатор-республиканец от американского штата Техас Тед Круз.

Сенатор полагает, что запуск «Северного потока-2» — это геополитическая победа российского президента на целое поколение наперёд и катастрофа для союзников Соединенных Штатов Америки. По его мнению, глава Белого дома Джо Байден бросил вызов американским законам и капитулировал перед Владимиром Путиным. Диктаторы продолжат получать огромные суммы от подарка, который делает американский президент, в то время как европейцы в и далее будут подвергнуты энергетическому шантажу со стороны Российской Федерации.

Отметим, тема «Северного потока-2» сегодня активно обсуждается всеми мировыми СМИ. В частности, издание WSJ, ссылаясь на источники в Берлине и Вашингтоне, сообщило о том, что стороны уже пришли к согласию по поводу судьбы российского газопровода и намерены обнародовать соглашение сегодня. Кроме того, появилась статья о том, что Украине запретили критиковать американо-немецкое соглашение, но в Офисе украинского президента назвали эту информацию «фентези».

Напомним, ранее Экономические Новости сообщали о том, что хоть мяч пока что и находится на нашей стороне, но Украина не получит достойной компенсации за «Северный поток-2».

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